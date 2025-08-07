Фото: ГСЧС Киевщины

Об этом сообщает ГСЧС Киевщины, передает RegioNews.

Трое мужчин решили искупаться в обводном канале, игнорируя основные правила безопасности. Согласно предварительным данным, двое из них прыгнули в воду, но начали тонуть. Очевидцем происшествия стал другой мужчина, отдыхавший неподалеку. Он бросился на помощь, однако едва не погиб сам из-за сильного течения.

Место трагедии на обводном канале

Когда спасатели прибыли на место, двое пострадавших – мужчины 1983 и 2006 годов рождения – уже находились на берегу в крайне тяжелом состоянии. Им сразу предоставили необходимую медицинскую помощь. Тело третьего - 17-летнего парня 2007 года рождения - водолазы нашли в нескольких десятках метров от места трагедии. Признаков жизни у подростка не было.

Обстоятельства происшествия выясняют специалисты. Предварительно установлено, что место, где отдыхали молодые люди, не было официально обустроено для купания.

