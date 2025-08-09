В Прилуках 6-летняя девочка застряла в изгороди головой
В Прилуках спасатели ГСЧС помогли 6-летней девочке, которая оказалась зажатой в металлическом заборе. Медицинская помощь ребенку не понадобилась, и его сразу же передали родителям
Об этом сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Черниговской области, передает RegioNews.
Инцидент произошел в пятницу, 8 августа.
С помощью гидравлического инструмента чрезвычайники осторожно разжали конструкцию, высвободили ребенка и передали его родителям.
К счастью, девочка не пострадала и не нуждалась в медицинской помощи.
Напомним, на Закарпатье медики спасли зрение мальчику, который заклеил себе глаза суперклеем. В мировой медицинской практике подобных инцидентов зафиксировано только 53, из них 30 – у детей. Благодаря медикам зрение ребенка полностью восстановилось.