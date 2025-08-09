09:51  09 августа
В Прилуках 6-летняя девочка застряла в изгороди головой
02:00  09 августа
Дом известного ресторатора пострадал в результате удара россиян
23:55  08 августа
В Харьковской области могут изменить комендантский час
UA | RU
UA | RU
09 августа 2025, 09:51

В Прилуках 6-летняя девочка застряла в изгороди головой

09 августа 2025, 09:51
Читайте також українською мовою
Фото: ГСЧС Черниговщины
Читайте також
українською мовою

В Прилуках спасатели ГСЧС помогли 6-летней девочке, которая оказалась зажатой в металлическом заборе. Медицинская помощь ребенку не понадобилась, и его сразу же передали родителям

Об этом сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Черниговской области, передает RegioNews.

Инцидент произошел в пятницу, 8 августа.

С помощью гидравлического инструмента чрезвычайники осторожно разжали конструкцию, высвободили ребенка и передали его родителям.

К счастью, девочка не пострадала и не нуждалась в медицинской помощи.

Напомним, на Закарпатье медики спасли зрение мальчику, который заклеил себе глаза суперклеем. В мировой медицинской практике подобных инцидентов зафиксировано только 53, из них 30 – у детей. Благодаря медикам зрение ребенка полностью восстановилось.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Черниговская область Прилуки ограждение ГСЧС спасатели ребенок
ДТП с погибшим ребенком и пострадавшими на Ровенщине: водителю сообщили о подозрении
08 августа 2025, 02:46
В Киевской области утонул подросток, еще двое пострадали: подробности трагедии на воде
07 августа 2025, 16:06
На Закарпатье всю ночь искали 17-летнего парня, заблудившегося в горах
07 августа 2025, 12:59
Все новости »
08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
31 июля 2025
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожали независимость НАБУ и САП
Совладелец "95 квартала" долгое время настолько держался в тени, что его не узнавали журналисты, но в 2025 году он стал одной из самых интересных персон в украинском истеблишменте
29 июля 2025
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Министерство, которое в начале каденции нынешней власти выглядело как один из краеугольных ее камней, постепенно взошло на псы
Российский дрон атаковал авто на Запорожье — погибли два человека
09 августа 2025, 11:04
Зеленский отреагировал на анонсированную встречу Трампа и Путина: что сказал президент
09 августа 2025, 10:42
Трамп и Путин встретятся 15 августа на Аляске — Зеленский может присоединиться
09 августа 2025, 10:24
Под Херсоном дрон ударил по автобусу с людьми — есть погибшие
09 августа 2025, 10:05
Минус 940 окупантов за сутки: Генштаб ВСУ обновил информацию о потерях РФ
09 августа 2025, 09:21
Россия атаковала Днепр ракетами, Никопольщину — артиллерией: что известно
09 августа 2025, 08:52
Дом известного ресторатора пострадал в результате удара россиян
09 августа 2025, 02:00
В Украине дорожает сливочное масло: ждать ли падения цен
09 августа 2025, 01:40
Отвод войск и территории: что требует РФ в обмен на мир
09 августа 2025, 01:20
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Все публикации »
Валерий Чалый
Вадим Денисенко
Алексей Гончаренко
Все блоги »