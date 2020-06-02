Люстрированный зампрокурора Волыни получил должность в офисе Венедиктовой

Вадима Вениславского назначили заместителем начальника одного из департаментов Офиса генпрокурора

Вадима Вениславского назначили заместителем начальника одного из департаментов Офиса генпрокурора

Заместитель прокурора Волынской области времен Майдана Вадим Вениславский, которого в октябре 2014 года уволили из прокуратуры в рамках закона «Об очищении власти», получил руководящую должность в обновленном Офисе генпрокурора.

Об этом говорится в материале "Следствия.Инфо", пишет RegioNews.

С июля 2012-го до конца 2014-го Вадим Вениславский занимал должность заместителя прокурора Волынской области. До того более полугода был прокурором Луцкого района. Решение об увольнении в конце 2014 года в связи с люстрацией было мотивировано тем, что Вениславский во времена президентства Виктора Януковича больше года занимал руководящую должность в органах прокуратуры.

Вениславский обжаловал свое увольнение и в декабре прошлого года Окружной административный суд Киева (ОАСК) признал его противоправным.

Прокуратура подала апелляцию на это решение, однако в конце февраля этого года Шестой апелляционный административный суд ее отклонил.

В конце концов, прокуратура должна была выплатить Вениславскому за время вынужденного прогула свыше 700 тысяч грн компенсации — в соответствии с решение ОАСК. В то же время Офис генерального прокурора 30 марта подал кассационную жалобу на решение судов предыдущих инстанций. Сейчас это дело рассматривается в Верховном Суде.

Это уже не первый случай, когда в Украине суды восстанавливают на должностях люстрованих чиновников прокуратуры, которые к тому же получают миллионные компенсации за прогулы. Как писало RegioNews 29 февраля Днепропетровский окружной админсуд своим решением восстановил в должности прокурора Киева, уволенного в 2015 году согласно закону об очищении власти.

23 апреля суд восстановил в должности люстрованого заместителя прокурора Области, которому тоже должны выплатить полтора миллиона за прогул.

19 мая Сумской окружной административный суд признал незаконной люстрации бывшего заместителя прокурора Сумской области Дмитрия Андреева.