Люстрированный зампрокурора Волыни получил должность в офисе Венедиктовой
Заместитель прокурора Волынской области времен Майдана Вадим Вениславский, которого в октябре 2014 года уволили из прокуратуры в рамках закона «Об очищении власти», получил руководящую должность в обновленном Офисе генпрокурора.
Об этом говорится в материале "Следствия.Инфо", пишет RegioNews.
С июля 2012-го до конца 2014-го Вадим Вениславский занимал должность заместителя прокурора Волынской области. До того более полугода был прокурором Луцкого района. Решение об увольнении в конце 2014 года в связи с люстрацией было мотивировано тем, что Вениславский во времена президентства Виктора Януковича больше года занимал руководящую должность в органах прокуратуры.
Вениславский обжаловал свое увольнение и в декабре прошлого года Окружной административный суд Киева (ОАСК) признал его противоправным.
Прокуратура подала апелляцию на это решение, однако в конце февраля этого года Шестой апелляционный административный суд ее отклонил.
В конце концов, прокуратура должна была выплатить Вениславскому за время вынужденного прогула свыше 700 тысяч грн компенсации — в соответствии с решение ОАСК. В то же время Офис генерального прокурора 30 марта подал кассационную жалобу на решение судов предыдущих инстанций. Сейчас это дело рассматривается в Верховном Суде.
Это уже не первый случай, когда в Украине суды восстанавливают на должностях люстрованих чиновников прокуратуры, которые к тому же получают миллионные компенсации за прогулы. Как писало RegioNews 29 февраля Днепропетровский окружной админсуд своим решением восстановил в должности прокурора Киева, уволенного в 2015 году согласно закону об очищении власти.
23 апреля суд восстановил в должности люстрованого заместителя прокурора Области, которому тоже должны выплатить полтора миллиона за прогул.
19 мая Сумской окружной административный суд признал незаконной люстрации бывшего заместителя прокурора Сумской области Дмитрия Андреева.
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