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Валерія Ясницька журналіст [email protected]
02 червня 2020, 16:54 1

Люстрований зампрокурора Волині отримав посаду в офісі Венедіктової

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02 червня 2020, 16:54 1
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Вадима Веніславського призначили заступником начальника одного з департаментів Офісу генпрокурора
Вадима Веніславського призначили заступником начальника одного з департаментів Офісу генпрокурора

Заступник прокурора Волинської області часів Майдану Вадим Веніславський, якого в жовтні 2014 року звільнили з прокуратури у межах закону «Про очищення влади», отримав керівну посаду в оновленому Офісі генпрокурора.

Про це йдеться в матеріалі "Слідства.Інфо", пише RegioNews.

Від липня 2012-го до кінця 2014-го Вадим Веніславський обіймав посаду заступника прокурора Волинської області. До того понад півроку був прокурором Луцького району. Рішення про звільнення наприкінці 2014 року у зв’язку з люстрацією було мотивоване тим, що Веніславський за часів президентства Віктора Януковича більше року обіймав керівну посаду в органах прокуратури.

Веніславський оскаржив своє звільнення і в грудні минулого року Окружний адміністративний суд Києва (ОАСК) визнав його протиправним.

Прокуратура подала апеляцію на це рішення, проте наприкінці лютого цього року Шостий апеляційний адміністративний суд її відхилив.

Зрештою, прокуратура мусила виплатити Веніславському за час вимушеного прогулу понад 700 тисяч грн компенсації — відповідно до рішення ОАСК. Водночас Офіс генерального прокурора 30 березня подав касаційну скаргу на рішення судів попередніх інстанцій. Наразі цю справу розглядають у Верховному Суді.

Це вже не перший випадкок, коли в Україні суди поновлюють на посадах люстрованих чиновників прокуратури, які до того ж, отримують мільйонні компенсації за прогули. Як писало RegioNews 29 лютого Дніпропетровський окружний адмінсуд своїм рішенням поновив на посаді прокурора Києва, звільненого у 2015 році згідно із законом про очищення влади.

23 квітня суд поновив на посаді люстрованого заступника прокурора Хмельниччини, якому теж мають виплатити півтора мільйони за прогул.

19 травня Сумський окружний адміністративний суд визнав незаконною люстрацію колишнього заступника прокурора Сумської області Дмитра Андрєєва.


генпрокурор Офіс генпрокурора Ірина Венедіктова прокуратура Волинська область Волинь люстрація
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