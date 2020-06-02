"Минеру" моста Метро сообщили о подозрении, ему грозит до 8 лет
Мужчине, который 1 июня угрожал взорвать мост Метро в Киеве, следователи Днепровского управления полиции сообщили о подозрении.
Об этом сообщает пресс служба прокуратуры города Киева, передает RegioNews.
По данным прокуратуры, открыто уголовное производство и проводится досудебное расследование.
Правонарушителем оказался житель Киевской области, 1988 года рождения. Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, подготовке взрыва, повлекшее тяжкие последствия)", - говорится в сообщении.
Санкция этой статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы. Правоохранители отмечают, что по словам задержанного, он "заминировал" мост с целью привлечения внимания к проблемам в его жизни.
В результате происшествия и в ходе задержания подозреваемого никто не пострадал. Сейчас Днепровский районный суд г.. Киев готовит ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей", - добавили в прокуратуре.
Напомним, 1 июня около 14:00 в службу 102 поступила информация о заминировании моста Метро. Патрульные перекрыли движение по мосту в обоих направлениях, вызвали на место следственно-оперативная группа, взрывотехники и другие службы. Из-за угрозы взрыва столичный метрополитен закрыл 4 станции метро. Позже его задержали.
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