Люстрированного зампрокурора Сумщины суд восстановил в должности

Дмитрию Андрееву должны выплатить миллион гривен за "вынужденный прогул"

Фото: everyday.sumy.ua

Дмитрию Андрееву должны выплатить миллион гривен за "вынужденный прогул"

Андреева должны немедленно восстановить в должности, а прокуратура Сумской области обязана выплатить ему 1,157 млн гривен за "время вынужденного прогула с 24 октября 2014 года по 19 мая 2020 года".

Об этом говорится в соответствующем решении суда, пишет RegioNews.

Суд также обязал Офис генпрокурора отозвать из Министерства юстиции сведения о люстрации Андреева.

Напомним, что в 2014 году Андреева вместе с прокурором Сумской области Владимиром Петровым уволили из органов прокуратуры с лишением права 10 лет занимать должности на основании закона Украины "Об очищении власти".

Это уже не первый случай, когда в Украине суды восстанавливают на должностях люстрированных чиновников прокуратуры, которые к тому же получают миллионные компенсации за прогулы. Как писало RegioNews 29 февраля Днепропетровский окружной админсуд своим решением восстановил в должности прокурора Киева, уволенного в 2015 году согласно закону об очищении власти.

23 апреля суд восстановил в должности люстрованого заместителя прокурора области, которому тоже должны выплатить полтора миллиона за прогул.