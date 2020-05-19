Люстрированного зампрокурора Сумщины суд восстановил в должности
Сумской окружной административный суд признал незаконной люстрации бывшего заместителя прокурора Сумской области Дмитрия Андреева.
Андреева должны немедленно восстановить в должности, а прокуратура Сумской области обязана выплатить ему 1,157 млн гривен за "время вынужденного прогула с 24 октября 2014 года по 19 мая 2020 года".
Об этом говорится в соответствующем решении суда, пишет RegioNews.
Суд также обязал Офис генпрокурора отозвать из Министерства юстиции сведения о люстрации Андреева.
Напомним, что в 2014 году Андреева вместе с прокурором Сумской области Владимиром Петровым уволили из органов прокуратуры с лишением права 10 лет занимать должности на основании закона Украины "Об очищении власти".
Это уже не первый случай, когда в Украине суды восстанавливают на должностях люстрированных чиновников прокуратуры, которые к тому же получают миллионные компенсации за прогулы. Как писало RegioNews 29 февраля Днепропетровский окружной админсуд своим решением восстановил в должности прокурора Киева, уволенного в 2015 году согласно закону об очищении власти.
23 апреля суд восстановил в должности люстрованого заместителя прокурора области, которому тоже должны выплатить полтора миллиона за прогул.
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