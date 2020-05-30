Экс-директора харьковского КП подозревают в махинациях на 2,6 млн гривен

Ему грозит лишение свободы сроком до восьми лет

Фото: khar.gp.gov.ua

Ему грозит лишение свободы сроком до восьми лет

Бывший директор КП "Харьковжилстрой" подозревается в махинациях на ремонте жилых домов, из-за чего бюджету города был причинен ущерб в размере 2 млн 600 тысяч гривен.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прокуратуру области.

"Досудебное расследование установило, что директор коммунального предприятия перечислял средства на ремонт жилых домов частной фирме, но фактически работы выполняли работники подчиненного ему коммунального предприятия, то есть работы частной фирмой выполнялись только на бумаге", — рассказал руководитель Харьковской местной прокуратуры Эдуард Новиков.

Согласно учредительных документов, КП должно самостоятельно осуществлять текущий ремонт в домах, а не заключать договоры с фирмами на выполнение таких работ. За фиктивный ремонт частникам платили из фонда зарплаты работников КП. После того как средства на выплату зарплат заканчивались на счетах, директор обращался в Харьковский городской совет с просьбой получения дотаций.

Таким образом действия должностного лица нанесли материальный ущерб государству в лице Харьковского городского совета на сумму более 2 млн. 600 тыс. гривен.

Отмечается, что подобные "операции" директор осуществлял в течение 2017-2018 годов. В ходе досудебного расследования установлен 251 эпизод преступной деятельности подозреваемого.

Теперь экс-директору КП грозит ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ выявила на Виннитчине хищение 19 млн гривен в оборонной сфере.