Скандальной судье Барышевского районного суда выдвинули подозрение

Ранее она приостановила лицензию авиакомпании SkyUp

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Ранее она приостановила лицензию авиакомпании SkyUp

Судье Барышевского районного суда Елене Литвиненко, которая приостанавливала лицензию лоукостера "SkyUp", объявили подозрение в вынесении заведомо неправосудного решения.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, в мае 2019 года Литвиненко без надлежащего изучения материалов судебного дела, вынесла постановление, которым было приостановлено действие лицензии авиакомпании "SkyUp".

Прокуроры отмечают, что человек, от имени которого подано исковое заявление, его не подписывал и с иском не обращался.

Учитывая, что судья отказалась от получения письменного уведомления о подозрении, оно вручено председателю Барышевского районного суда для передачи подозреваемой способом, предусмотренным ч. 1 ст. 278 УПК Украины для вручения сообщений", - говорится в сообщении прокуратуры.

В ведомстве добавили, что досудебное расследование осуществляют следователи территориального управления Государственного бюро расследований в г. Киеве.

Напомним, Министерство здравоохранения направило комиссию в Харьковскую область, где в областной инфекционной больнице на COVID-19 заболели 27 медицинских работников.