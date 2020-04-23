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23 апреля 2020, 15:19 3

Суд восстановил в должности люстрированного заместителя прокурора Хмельницкой области

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23 апреля 2020, 15:19 3
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Кроме восстановления в должности Владимиру Шевчуку также выплатят полтора миллиона гривен компенсации за время вынужденного прогула
Фото: Страница прокуратуры Хмельницкой области в Facebook
Кроме восстановления в должности Владимиру Шевчуку также выплатят полтора миллиона гривен компенсации за время вынужденного прогула

Об этом пишет Regionews со ссылкой на издание "Главком".

Окружной админсуд Киева признал противоправным и отменил приказ генерального прокурора от 23 октября 2014 года об увольнении Владимира Шевчука с должности заместителя прокурора Хмельницкой области на основании закона об очищении власти.

Кроме этого, суд обязал Офис генпрокурора проинформировать Министерство юстиции Украины об отзыве сведений о применении к Владимира Шевчука запрета в течение 10 лет занимать должности в органах власти.

В решении суда отмечено, что истец незамедлительно должен быть восстановлен в должности заместителя прокурора Хмельницкой области и получить 1,5 млн грн компенсации за время вынужденного прогула, начиная с 24 октября 2014 года.

Судья окружного админсуда Руслан Арсирий выяснил, что должность заместителя прокурора области попала под критерии люстраційного закона.
В то же время столичный суд отметил, что 24 февраля 2020 года Большая палата Европейского суда по правам человека отказала Украине в апелляции по делу "Полях и другие против Украины". Тем самым, ЕСПЧ фактически подтвердил, что закон Украины "Об очищении власти" нарушает права человека. Это решение Европейского суда по правам человека является окончательным.

Также суд упомянул заключение Венецианской комиссии от 16 декабря 2014 года, где четко сказано: "...никто не может быть предметом люстрации исключительно за личные мнения и убеждения; сознательные сотрудники могут быть люстрированы только в том случае, если их действия действительно причинили вред другим и они знали или должны были знать об этом".


"По мнению суда, прежде чем применить к истцу предусмотренные в законе об очищении власти меры ответственности, ответчик обязан был установить его личное участие и доказать вину в совершении правонарушений, способствовали узурпации власти Виктора Януковича, подрыву основ национальной безопасности и обороны, противоправному нарушению прав и свобод человека. Во время рассмотрения дела суду не было предоставлено доказательств совершения конкретно истцом указанных выше правонарушений, проведения в отношении него каких-либо служебных расследований, не установлено его личное участие. Следовательно его вина в содействии узурпации власти не установлена", - говорится в решении суда.

Таким образом, увольнение истца на основании его пребывания в определенный период на должности заместителя прокурора Хмельницкой области и применение к нему меры коллективной ответственности лишь по формальным признакам является нарушением норм Конституции Украины.

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