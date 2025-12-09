В селе на Волыни объявили карантин: бешеный кот поцарапал 5 человек

Иллюстративное фото: из открытых источников

В селе Мельники-Мостище Камень-Каширской общины бешеный бродячий кот поцарапал пятерых местных жителей. Поэтому на территории села ввели карантин сроком на 60 дней

Об этом "Суспильному" сообщил и.о. начальника Камень-Каширской райбольницы ветеринарной медицины Петр Корх, передает RegioNews.

По его словам, животное поцарапало трех женщин и двух мужчин. Еще одна женщина имела контакт с котом, но царапин или укусов не получила. После инцидента кот погиб.

Ветеринары выехали в деревню, провели дезинфекцию мест обитания животного, а ее труп направили на лабораторное исследование. Экспертиза подтвердила бешенство.

Как пояснил Петр Корх, коты часто контактируют с дикими лисицами, что и стало источником заражения. Симптомы бешенства проявились в течение 10 дней.

Это уже одиннадцатый случай бешенства в Камень-Каширском районе с начала года. В селе продолжается повторная вакцинация домашних кошек и собак – по состоянию на 8 декабря прививки получили 140 кошек и 180 собак.

Сейчас продолжается эпидрасследование среди людей, которые могли контактировать с больным котом. Местных жителей, которых поцарапал кот, прививают антирабической вакциной.

Справка: Бешенство – острое инфекционное заболевание животных и человека, вызванное нейротропным вирусом.

У человека инкубационный период длится от одной недели до года.

При заражении необходима немедленная госпитализация и введение антирабической вакцины.

Напомним, ранее в Херсонской области ребенка покусал котенка с бешенством. Это произошло, когда ребенок играл с животным на улице. Позже котенок уже не проявлял агрессии, но впоследствии животное нашли мертвым.