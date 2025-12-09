08:50  09 декабря
Нашли без сознания: в Киеве задержали мужчину по подозрению в изнасиловании 16-летней девушки
08:43  09 декабря
В Тернополе на строительстве погиб работник, упав с высоты
08:11  09 декабря
От удара отбросило на несколько метров: в Днепре авто сбило пешехода
UA | RU
UA | RU
09 декабря 2025, 11:05

В селе на Волыни объявили карантин: бешеный кот поцарапал 5 человек

09 декабря 2025, 11:05
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В селе Мельники-Мостище Камень-Каширской общины бешеный бродячий кот поцарапал пятерых местных жителей. Поэтому на территории села ввели карантин сроком на 60 дней

Об этом "Суспильному" сообщил и.о. начальника Камень-Каширской райбольницы ветеринарной медицины Петр Корх, передает RegioNews.

По его словам, животное поцарапало трех женщин и двух мужчин. Еще одна женщина имела контакт с котом, но царапин или укусов не получила. После инцидента кот погиб.

Ветеринары выехали в деревню, провели дезинфекцию мест обитания животного, а ее труп направили на лабораторное исследование. Экспертиза подтвердила бешенство.

Как пояснил Петр Корх, коты часто контактируют с дикими лисицами, что и стало источником заражения. Симптомы бешенства проявились в течение 10 дней.

Это уже одиннадцатый случай бешенства в Камень-Каширском районе с начала года. В селе продолжается повторная вакцинация домашних кошек и собак – по состоянию на 8 декабря прививки получили 140 кошек и 180 собак.

Сейчас продолжается эпидрасследование среди людей, которые могли контактировать с больным котом. Местных жителей, которых поцарапал кот, прививают антирабической вакциной.

Справка: Бешенство – острое инфекционное заболевание животных и человека, вызванное нейротропным вирусом.

У человека инкубационный период длится от одной недели до года.

При заражении необходима немедленная госпитализация и введение антирабической вакцины.

Напомним, ранее в Херсонской области ребенка покусал котенка с бешенством. Это произошло, когда ребенок играл с животным на улице. Позже котенок уже не проявлял агрессии, но впоследствии животное нашли мертвым.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
карантин Волынская область село бешенство кот царапина
В Украину поступило 26 тысяч доз вакцины от бешенства: кто и когда получит
26 ноября 2025, 14:28
Гепатит А в селе Иза на Закарпатье: с начала года зарегистрировано 196 случаев
21 ноября 2025, 16:57
Все новости »
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
20 пунктов потенциального "мирного соглашения": что они означают для Украины
09 декабря 2025, 13:15
ССО нанесли удар по складам БпЛА в Донецке и топлива в Луганской области
09 декабря 2025, 13:05
В Полтавской области на улице обнаружили пакет с боеприпасами
09 декабря 2025, 12:46
16 тысяч долларов за увольнение из войска: на Львовщине судили предпринимателя
09 декабря 2025, 12:45
В Южный Буг попал мазут: правоохранители провели обыски на Ладыжинской ТЭС
09 декабря 2025, 12:36
На Хмельнитчине разоблачили дельцов на нелегальном производстве табака: изъят товар на 25 млн грн
09 декабря 2025, 12:23
В Тернопольской области нашли обгоревшее тело мужчины: полиция выясняет, что произошло
09 декабря 2025, 11:58
В Ровно из-за утечки газа произошел взрыв в квартире: есть пострадавшие
09 декабря 2025, 11:51
На Житомирщине микроавтобус съехал с дороги и врезался в дерево: двое пострадавших
09 декабря 2025, 11:39
Цена измены 1200 гривен: в Кропивницком судили мужчину, работавшего на россиян
09 декабря 2025, 11:35
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Все публикации »
Остап Дроздов
Виктор Шлинчак
Владимир Фесенко
Все блоги »