Найближчими днями в Україні очікується до 7 градусів морозу
На Прикарпатті на сходах лікарні знайшли новонароджену дівчинку
У Києві знайшли мертвим сина космонавта Каденюка – ЗМІ
На Вінниччині зграя собак напала на 11-річну дівчинку: що відомо про стан потерпілої

Фото: ілюстративне
Дитина постраждала від нападу зграї домашніх собак у селі Лопатин, її стан наразі середньої важкості

Про це повідомляє пресслужба поліції Вінницької області, передає RegioNews.

У селі Лопатин Хмільницького району на Вінниччині 10 грудня зграя собак напала на 11-річну дівчинку, коли вона поверталася додому від бабусі. Врятувати дитину вдалося місцевому жителю, який став свідком інциденту.

Школярка отримала множинні укуси голови, обличчя, тулуба та кінцівок. Її прооперували в дитячій обласній лікарні, де зараз стан оцінюють як середньої важкості. Медики розпочали серію щеплень від сказу, а психологи надають допомогу через сильний стрес, викликаний подією.

Поліція з’ясувала, що всі тварини були домашні, їхні власники встановлені. Відділення поліції №2 Хмільницького РВП розпочало кримінальне провадження за ст. 128 КК України (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження), що передбачає до двох років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснює Хмільницька окружна прокуратура. Слідчі продовжують встановлювати обставини нападу та перевіряють умови утримання собак.

Раніше повідомлялося про тривожний випадок на Волині, де скажений бродячий кіт подряпав п'ятьох місцевих жителів, після чого в населеному пункті запровадили 60-денний карантин.

ушпиталення Вінницька область напад тварини укуси дитина дівчинка собаки
