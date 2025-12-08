За перший тиждень зими на Вінниччині одружилися понад півсотні пар: яка ситуація в інших регіонах

Про це повідомляє Міністерство юстиції України, передає RegioNews.

Загалом по Україні за цей період державні органи Мін’юсту оформили 2 642 весільні пари.

Найбільше урочистостей відбулося у:

Києві — 743 шлюби;

Дніпропетровській області — 609 шлюбів;

Львівській області — 307 шлюбів.

У Мін’юсті зазначають, що кожна нова родина — це історія про любов, віру у майбутнє та силу нашої країни. Там також побажали всім, хто створив сім’ю, щасливого та гармонійного спільного життя, наповненого радістю та підтримкою.

