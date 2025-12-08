22:03  08 грудня
ЗСУ загрожує новий "котел" на Донеччині
19:34  08 грудня
Завтра в Україні прогнозують дощ і сніг
19:28  08 грудня
На Закарпатті затримали іноземця: він прямував в Україну залізничною колією
08 грудня 2025, 19:32

За перший тиждень зими на Вінниччині одружилися понад півсотні пар: яка ситуація в інших регіонах

08 грудня 2025, 19:32
Попри складні часи, любов знаходить свій шлях: минулого тижня у Вінницькій області зареєстрували 57 нових шлюбів

Про це повідомляє Міністерство юстиції України, передає RegioNews.

Загалом по Україні за цей період державні органи Мін’юсту оформили 2 642 весільні пари.

Найбільше урочистостей відбулося у:

  • Києві — 743 шлюби;
  • Дніпропетровській області — 609 шлюбів;
  • Львівській області — 307 шлюбів.

У Мін’юсті зазначають, що кожна нова родина — це історія про любов, віру у майбутнє та силу нашої країни. Там також побажали всім, хто створив сім’ю, щасливого та гармонійного спільного життя, наповненого радістю та підтримкою.

Нагадаємо, теща керівника київського управління Кіберполіції В'ячеслава Куліуша одразу після його розлучення придбала елітну нерухомість в Одесі – 16 соток землі у котеджному містечку "Чорноморська Рив'єра" вартістю щонайменше 8 мільйонів гривень.

шлюб Вінниця демографія
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
07 серпня 2025
