14:56  03 декабря
Будет доминировать антициклон. Синоптик рассказала, какую погоду ждать 4 декабря
13:58  03 декабря
На Тернопольщине женщина разбила Аллею памяти Героев
13:25  03 декабря
В Минздраве рассказали, когда ждать пик заболеваемости ОРВИ
UA | RU
UA | RU
03 декабря 2025, 20:24

13 лет тюрьмы: суд оставил без изменений приговор жителю Винницы за изнасилование несовершеннолетней дочери

03 декабря 2025, 20:24
Читайте також українською мовою
Фото: иллюстративное
Читайте також
українською мовою

Апелляционная инстанция поддержала решение о 13 годах заключения для винничанина, который систематически издевался над собственным ребенком и совершил сексуальное насилие в отношении несовершеннолетней дочери

Об этом сообщает Винницкая областная прокуратура, передает RegioNews.

Винницкий апелляционный суд поддержал решение суда первой инстанции в отношении местного жителя, который предстанет перед наказанием за особо тяжкие преступления против собственного несовершеннолетнего ребенка. Мужчине вынесен приговор в виде 13 лет тюрьмы за изнасилование дочери, которое квалифицируется по части третьей статьи 152 Уголовного кодекса Украины. Рассмотрение апелляционной жалобы состоялось с участием ювенальных прокуроров Винницкой областной прокуратуры, представлявших интересы потерпевшей стороны.

Следствием было установлено, что осужденный в течение длительного периода систематически оказывал психологическое давление на ребенка. Он ограничивал возможности общения со сверстниками и социальную активность, постоянно запугивал угрозами физической расправы. В ноябре 2021 года мужчина совершил сексуальное насилие в отношении дочери. Кроме того, суд признал его виновным в незаконном хранении оружия и боеприпасов, что квалифицируется по части первой статьи 263 Уголовного кодекса Украины. При вынесении приговора судьи приняли во внимание отягчающее обстоятельство: оба преступления были совершены во время испытательного срока, назначенного за предыдущие правонарушения.

Суд первой инстанции назначил приговор в августе текущего года. Защитники осужденного подали апелляционную жалобу, в которой упорно требовали оправдать подзащитного. Однако прокуроры предоставили суду веские доказательства, безоговорочно подтверждающие виновность мужчины в совершении инкриминируемых ему деяний. Апелляционная инстанция тщательно исследовала все материалы дела и пришла к выводу, что первоначальный приговор обоснован и законен.

Решение апелляционного суда вступило в законную силу и обжалованию не подлежит. Осужденный находится под стражей и ожидает этапирования в исправительную колонию для отбывания назначенного наказания. По действующему законодательству Украины преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних относятся к категории особо тяжких, а их совершение родителями или опекунами рассматривается как отягчающее обстоятельство при назначении меры наказания.

Ранее сообщалось, в Винницкой области в суд передали обвинительный акт в отношении 45-летнего мужчины, который неоднократно насиловал 10-летнего ребенка, пользуясь его уязвимым состоянием и доверием к нему.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
изнасилование несовершеннолетняя ребенок дочь насилие Винница
В Кривом Роге в результате обстрела пострадали уже три человека, среди них 3-х летняя девочка
03 декабря 2025, 19:23
В Винницкой области будут судить мужчину за неоднократное изнасилование 10-летнего ребенка
02 декабря 2025, 14:41
В Киеве пьяный водитель Tesla сбил насмерть 13-летнюю девочку
02 декабря 2025, 07:26
Все новости »
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
Шесть вражеских БпЛА сбили украинские военные на Днепропетровщине
03 декабря 2025, 20:09
В Черкасской и Ивано-Франковской области разоблачили мошеннический бизнес на "гуманитарных авто"
03 декабря 2025, 20:00
После положительной оценки переговоров с Путиным США пригласили украинскую делегацию в Америку
03 декабря 2025, 19:46
На Волыни планируют продать около 10 000 новогодних елок: какие цены на ярмарках
03 декабря 2025, 19:35
В Кривом Роге в результате обстрела пострадали уже три человека, среди них 3-х летняя девочка
03 декабря 2025, 19:23
Можно существенно поднять денежное довольствие как военным в тылу, так и на фронте. Но с Сырским это сделать невозможно
03 декабря 2025, 19:19
В Житомирской области 36-летний мужчина сообщил о взрывчатке в многоэтажном доме
03 декабря 2025, 19:11
Последствия ракетного удара по Кривому Рогу и Никопольщине: три человека ранены, критическая инфраструктура
03 декабря 2025, 18:54
Отключение света по всей Украине: в Укрэнерго предупредили, чего ждать 4 декабря
03 декабря 2025, 18:40
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Все публикации »
Игорь Луценко
Виктор Шлинчак
Вадим Денисенко
Все блоги »