Фото: иллюстративное

Апелляционная инстанция поддержала решение о 13 годах заключения для винничанина, который систематически издевался над собственным ребенком и совершил сексуальное насилие в отношении несовершеннолетней дочери

Об этом сообщает Винницкая областная прокуратура, передает RegioNews.

Винницкий апелляционный суд поддержал решение суда первой инстанции в отношении местного жителя, который предстанет перед наказанием за особо тяжкие преступления против собственного несовершеннолетнего ребенка. Мужчине вынесен приговор в виде 13 лет тюрьмы за изнасилование дочери, которое квалифицируется по части третьей статьи 152 Уголовного кодекса Украины. Рассмотрение апелляционной жалобы состоялось с участием ювенальных прокуроров Винницкой областной прокуратуры, представлявших интересы потерпевшей стороны.

Следствием было установлено, что осужденный в течение длительного периода систематически оказывал психологическое давление на ребенка. Он ограничивал возможности общения со сверстниками и социальную активность, постоянно запугивал угрозами физической расправы. В ноябре 2021 года мужчина совершил сексуальное насилие в отношении дочери. Кроме того, суд признал его виновным в незаконном хранении оружия и боеприпасов, что квалифицируется по части первой статьи 263 Уголовного кодекса Украины. При вынесении приговора судьи приняли во внимание отягчающее обстоятельство: оба преступления были совершены во время испытательного срока, назначенного за предыдущие правонарушения.

Суд первой инстанции назначил приговор в августе текущего года. Защитники осужденного подали апелляционную жалобу, в которой упорно требовали оправдать подзащитного. Однако прокуроры предоставили суду веские доказательства, безоговорочно подтверждающие виновность мужчины в совершении инкриминируемых ему деяний. Апелляционная инстанция тщательно исследовала все материалы дела и пришла к выводу, что первоначальный приговор обоснован и законен.

Решение апелляционного суда вступило в законную силу и обжалованию не подлежит. Осужденный находится под стражей и ожидает этапирования в исправительную колонию для отбывания назначенного наказания. По действующему законодательству Украины преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних относятся к категории особо тяжких, а их совершение родителями или опекунами рассматривается как отягчающее обстоятельство при назначении меры наказания.

Ранее сообщалось, в Винницкой области в суд передали обвинительный акт в отношении 45-летнего мужчины, который неоднократно насиловал 10-летнего ребенка, пользуясь его уязвимым состоянием и доверием к нему.