07 ноября 2025, 10:26

После "удачного" развода: теща главного киберполицейского Киева накупила недвижимости

07 ноября 2025, 10:26
Фото: Bigus
Теща руководителя киевского управления Киберполиции Вячеслава Кулиуша сразу после его развода стала владелицей элитной недвижимости в Одессе и начала строительство имения у моря

Об этом стало известно по расследованию, опубликованному Bihus.Info, передает RegioNews.

Журналисты обнаружили, что бывшая теща офицера приобрела 16 соток земли в коттеджном городке "Черноморская Ривьера", который считается одним из самых дорогих в регионе. Стоимость этого участка оценивается не менее 8 миллионов гривен. На месте уже строят трехэтажное здание с террасами и панорамными окнами.

Кроме того, женщина приобрела нежилое помещение в Одессе, где сейчас работает салон красоты, которым владеет ее дочь - бывшая жена Кулиуша.

Однако журналисты обратили внимание, что доходы семьи не позволяют объяснить подобные расходы. Сам Кулиуш по запросу отметил, что это имущество теща приобрела за средства, полученные по договору займа.

В ходе подготовки материала выяснилось, что земельный участок переоформили на предприятие, связанное с другим лицом – экскиберполицейским Юрием Адамским.

Журналисты отмечают, что такие действия вызывают подозрение, учитывая предварительные материалы Bihus.Info о состоянии и "разводе" руководителей Департамента киберполиции, в частности Юрия Выходца, а также активы его заместителей. Это указывает на возможную попытку скрыть подлинных владельцев к обнародованию материала.

Как известно, Вячеслав Кулиуш возглавил киевское управление Киберполиции в начале 2022 года. До этого он работал в Одессе вместе с нынешним руководителем Киберпола Юрием Выходцем.

Напомним, первый заместитель главы Херсонского областного совета и представитель партии "Слуга народа" Юрий Соболевский оказался в центре антикоррупционного скандала. По данным расследования, в декларации чиновника внезапно появилось более 3,5 млн грн наличных неизвестного происхождения, а его семья пользуется элитным внедорожником Volkswagen Touareg, зарегистрированным на тестя-пенсионера с минимальными доходами.

