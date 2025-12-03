В Винницкой области задержали таксиста, который за деньги помогал мужчинам бежать за границу

фото: ГПСУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Как отмечается, 54-летний местный таксист координировал маршррут для тех, кто стремился незаконно пересечь госрубеж.

За 3000 долларов США он не только инструктировал клиентов в телефонном режиме, но и сам снабжал автомобилем, которым планировалось доставить их в приграничье.

Для реализации поездки мужчина использовал своего коллегу по цеху – еще одного таксиста, который и должен был доставить "пассажира" в границу. Пограничники остановили автомобиль во время движения, а задержание позволило им выйти на организатора-диспетчера, который все команды отдавал прямо из дома.

Теперь таксисту-переправителю грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 9 лет с конфискацией имущества.

Как сообщалось, в Винницкой области отправили за решетку мужчину, который показывал знакомому, как бежать в Молдову. Его приговорили к трем годам лишения свободы.