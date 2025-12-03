07:24  03 декабря
В Одессе разоблачили сеть нелегальных игорных заведений: организаторов будут судить
10:13  03 декабря
Собирал данные для РФ: в Киеве разоблачили работника охранной компании
12:53  03 декабря
В центре Полтавы пьяный водитель снес забор и мемориальные щиты
UA | RU
UA | RU
03 декабря 2025, 12:59

В Винницкой области задержали таксиста, который за деньги помогал мужчинам бежать за границу

03 декабря 2025, 12:59
Читайте також українською мовою
фото: ГПСУ
Читайте також
українською мовою

Оперативники Могилев-Подольского пограничного отряда разоблачили канал незаконной переправки военнообязанных лиц через государственную границу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Как отмечается, 54-летний местный таксист координировал маршррут для тех, кто стремился незаконно пересечь госрубеж.

За 3000 долларов США он не только инструктировал клиентов в телефонном режиме, но и сам снабжал автомобилем, которым планировалось доставить их в приграничье.

Для реализации поездки мужчина использовал своего коллегу по цеху – еще одного таксиста, который и должен был доставить "пассажира" в границу. Пограничники остановили автомобиль во время движения, а задержание позволило им выйти на организатора-диспетчера, который все команды отдавал прямо из дома.

Теперь таксисту-переправителю грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 9 лет с конфискацией имущества.

Как сообщалось, в Винницкой области отправили за решетку мужчину, который показывал знакомому, как бежать в Молдову. Его приговорили к трем годам лишения свободы.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Винницкая область ГПСУ побег за границу схема такси
В Винницкой области будут судить мужчину за неоднократное изнасилование 10-летнего ребенка
02 декабря 2025, 14:41
В Винницкой области мать и дочь-подросток отравились угарным газом
02 декабря 2025, 08:39
Брат убил брата: в Винницкой области 17-летний подросток подозревается в убийстве старшего родственника
28 ноября 2025, 20:42
Все новости »
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
В Минздраве рассказали, когда ждать пик заболеваемости ОРВИ
03 декабря 2025, 13:25
51% украинцев готовы протестовать, если страна пойдет на неприемлемые компромиссы – опрос
03 декабря 2025, 12:59
"Челночная дипломатия" Виткоффа и Кушнера привела к их публичному позору
03 декабря 2025, 12:55
В центре Полтавы пьяный водитель снес забор и мемориальные щиты
03 декабря 2025, 12:53
В Ровенской области будут судить водителя, повлекшего смертельное ДТП
03 декабря 2025, 12:45
На Волыни разоблачили схему контрабанды авто под видом гуманитарной помощи для военных
03 декабря 2025, 12:38
В Херсонской области из-за атаки дрона погиб пожилой мужчина
03 декабря 2025, 12:24
В ЕС заявили о "падении Покровска" после почти года ожесточенных боев
03 декабря 2025, 12:11
Фронт двигается к коллапсу
03 декабря 2025, 12:03
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Все публикации »
Игорь Луценко
Виктор Шлинчак
Вадим Денисенко
Все блоги »