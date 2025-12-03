14:56  03 грудня
Буде домінувати антициклон. Синоптик розповіла, яку погоду очікувати 4 грудня
13:58  03 грудня
На Тернопільщині жінка потрощила Алею пам’яті Героїв
13:25  03 грудня
У МОЗ розповіли, коли чекати пік захворюваності на ГРВІ
03 грудня 2025, 18:19

Трагедія на Вінниччині: куріння в оселі спричинило пожежу, загинула жінка

03 грудня 2025, 18:19
Фото: ДСНС України
У Вінницькій області сталося трагедія через недбале поводження з вогнем у житловому будинку

Про це повідомляє ДСНС України, передає RegioNews.

Інцидент стався в селі Григорівка Могилів-Подільської громади, де під час куріння в оселі спалахнула пожежа.

Місцеві жителі встигли загасити вогонь до прибуття рятувальників. 61-річного господаря будинку винесли на свіже повітря та передали медикам. На жаль, його співмешканка не вижила.

Фахівці наголошують, що порушення правил пожежної безпеки, особливо при курінні в будинку, може призвести до непоправних наслідків. Кожен випадок нагадує про необхідність пильності та відповідальності за власне життя і безпеку рідних.

Нагадаємо, у Києві в житловому комплексі "Софіївська Сфера" виникла пожежа в одній із квартир. На місці працювали рятувальники ДСНС та медики.

Вінницька область пожежа загибель куріння безпека рятувальники
01 грудня 2025
07 серпня 2025
