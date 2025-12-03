Фото: ДСНС України

У Вінницькій області сталося трагедія через недбале поводження з вогнем у житловому будинку

Про це повідомляє ДСНС України, передає RegioNews.

Інцидент стався в селі Григорівка Могилів-Подільської громади, де під час куріння в оселі спалахнула пожежа.

Місцеві жителі встигли загасити вогонь до прибуття рятувальників. 61-річного господаря будинку винесли на свіже повітря та передали медикам. На жаль, його співмешканка не вижила.

Фахівці наголошують, що порушення правил пожежної безпеки, особливо при курінні в будинку, може призвести до непоправних наслідків. Кожен випадок нагадує про необхідність пильності та відповідальності за власне життя і безпеку рідних.

