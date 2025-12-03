13:58  03 грудня
На Тернопільщині жінка потрощила Алею пам’яті Героїв
13:25  03 грудня
У МОЗ розповіли, коли чекати пік захворюваності на ГРВІ
12:53  03 грудня
У центрі Полтави п'яний водій зніс паркан і меморіальні щити
UA | RU
UA | RU
03 грудня 2025, 12:59

На Вінниччині затримали таксиста, який за гроші допомагав чоловікам тікати за кордон

03 грудня 2025, 12:59
Читайте также на русском языке
фото: ДПСУ
Читайте также
на русском языке

Оперативники Могилів-Подільського прикордонного загону викрили канал незаконного переправлення військовозобов’язаних осіб через державний кордон

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Як зазначається, 54-річний місцевий таксист координував маршррут для тих, хто прагнув незаконно перетнути держрубіж.

За 3000 доларів США він не лише інструктував клієнтів у телефонному режимі, а й сам забезпечував автомобілем, яким планувалося доправити їх до прикордоння.

Для реалізації поїздки чловік використав свого колегу по цеху – ще одного таксиста, який і мав доправити "пасажира" до кордону. Прикордонники зупинили автівку під час руху, а затримання дозволило їм вийти на організатора-диспетчера, який усі команди віддавав просто з дому.

Тепер таксисту-переправнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 9 років з конфіскацією майна.

Як повідомлялось, на Вінниччині відправили за ґрати чоловіка, який показував знайомому, як втекти до Молдови. Його засудили до трьох років позбавлення волі.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Вінницька область ДПСУ втеча за кордон схема таксі
На Вінниччині судитимуть чоловіка за неодноразове зґвалтування 10-річної дитини
02 грудня 2025, 14:41
На Вінниччині мати та донька-підліток отруїлися чадним газом
02 грудня 2025, 08:39
Брат убив брата: на Вінничині 17-річний підліток підозрюється у вбивстві старшого родича
28 листопада 2025, 20:42
Всі новини »
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
Буде домінувати антициклон. Синоптик розповіла, яку погоду очікувати 4 грудня
03 грудня 2025, 14:56
Вибух у Харкові: двоє поранених, на місці працюють рятувальники
03 грудня 2025, 14:49
Колишній начальник ДСНС Івано-Франківської області організував незаконну вирубку лісу на понад 7 млн грн
03 грудня 2025, 14:34
Побив чоловіка і залишив напризволяще: суд Києва призначив кривднику 5 років в’язниці
03 грудня 2025, 14:26
У той час, коли всі розвинені країни борються за таланти, у нас борються з талантами
03 грудня 2025, 14:21
Генштаб про Покровськ: бої тривають, місто не захоплено
03 грудня 2025, 14:05
На Тернопільщині жінка потрощила Алею пам’яті Героїв
03 грудня 2025, 13:58
Бюджет-2026 схвалено комітетом: нардеп Железняк обіцяє "червону кнопку"
03 грудня 2025, 13:45
ДТП на Хмельниччина: підліток на мотоциклі врізався в припарковане авто
03 грудня 2025, 13:39
У МОЗ розповіли, коли чекати пік захворюваності на ГРВІ
03 грудня 2025, 13:25
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Всі публікації »
Ігор Луценко
Віктор Шлінчак
Вадим Денисенко
Всі блоги »