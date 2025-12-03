На Вінниччині затримали таксиста, який за гроші допомагав чоловікам тікати за кордон

фото: ДПСУ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Як зазначається, 54-річний місцевий таксист координував маршррут для тих, хто прагнув незаконно перетнути держрубіж.

За 3000 доларів США він не лише інструктував клієнтів у телефонному режимі, а й сам забезпечував автомобілем, яким планувалося доправити їх до прикордоння.

Для реалізації поїздки чловік використав свого колегу по цеху – ще одного таксиста, який і мав доправити "пасажира" до кордону. Прикордонники зупинили автівку під час руху, а затримання дозволило їм вийти на організатора-диспетчера, який усі команди віддавав просто з дому.

Тепер таксисту-переправнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 9 років з конфіскацією майна.

Як повідомлялось, на Вінниччині відправили за ґрати чоловіка, який показував знайомому, як втекти до Молдови. Його засудили до трьох років позбавлення волі.