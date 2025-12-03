На Вінниччині затримали таксиста, який за гроші допомагав чоловікам тікати за кордон
Оперативники Могилів-Подільського прикордонного загону викрили канал незаконного переправлення військовозобов’язаних осіб через державний кордон
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.
Як зазначається, 54-річний місцевий таксист координував маршррут для тих, хто прагнув незаконно перетнути держрубіж.
За 3000 доларів США він не лише інструктував клієнтів у телефонному режимі, а й сам забезпечував автомобілем, яким планувалося доправити їх до прикордоння.
Для реалізації поїздки чловік використав свого колегу по цеху – ще одного таксиста, який і мав доправити "пасажира" до кордону. Прикордонники зупинили автівку під час руху, а затримання дозволило їм вийти на організатора-диспетчера, який усі команди віддавав просто з дому.
Тепер таксисту-переправнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 9 років з конфіскацією майна.
Як повідомлялось, на Вінниччині відправили за ґрати чоловіка, який показував знайомому, як втекти до Молдови. Його засудили до трьох років позбавлення волі.