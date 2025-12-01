18:59  01 декабря
Завтра в Украине ожидается пасмурная влажная погода с умеренной температурой воздуха
16:56  01 декабря
Во Львове выбрали новую Молодежную столицу Европы
15:47  01 декабря
Пограничник из Буковины стал двукратным призером Кубка мира по универсальному бою
UA | RU
UA | RU
01 декабря 2025, 20:56

В Виннице вооруженный мужчина ограбил два кафе за час: подозреваемого уже задержали

01 декабря 2025, 20:56
Читайте також українською мовою
Фото: Прокуратура Украины
Читайте також
українською мовою

Два разбойных эпизода, которые произошли с разницей менее чем в час, стали основанием для сообщения о подозрении ранее судимому жителю Винницы

Об этом сообщает Винницкая областная прокуратура, передает RegioNews.

В Виннице правоохранители сообщили о подозрении мужчине, которого следствие связывает с двумя разбойными нападениями на кафе в течение одного вечера. Речь идет о 44-летнем местном жителе, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Инкриминируемые действия квалифицированы как разбой, совершенный в условиях военного положения.

Происшествия, по данным следствия, произошли вечером 29 ноября. Ближе к закрытию заведений подозреваемый вошел в кафе на улице Коцюбинского. Он продемонстрировал работнице предмет, похожий на огнестрельное оружие, и имитировал его боевую готовность. После этого мужчина самостоятельно открыл кассу и забрал 1600 гривен, после чего покинул помещение.

Задержание подозреваемого произошло после обращений работниц кафе

Менее чем через час аналогичный инцидент произошел в другом кафе, расположенном на улице Пирогова. При схожих обстоятельствах из кассы было похищено еще 1500 гривен. В двух случаях работницы заведений не получили телесных повреждений, однако сразу обратились в полицию с заявлениями о нападении.

После обращений потерпевших полицейские установили и задержали подозреваемого. Предмет для стрельбы был изъят и направлен на экспертное исследование. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Досудебное расследование продолжается. В случае доказательства вины мужчине грозит от 8 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Виннице два подростка из Днепропетровщины – 18-летняя девушка и ее 12-летняя сообщница – обокрали 73-летнюю пенсионерку, войдя к ней в доверие под предлогом просьбы о помощи и еде.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Винница Разбой Ограбление подозрение кафе оружие огнестрельное оружие вооруженное нападение
В Кривом Роге задержан подозреваемый в ограблении 10-летнего ребенка
01 декабря 2025, 19:54
Правоохранитель на Полтавщине сбил двух 17-летних сестер: ГБР сообщило о подозрении
01 декабря 2025, 18:05
Граната на празднике: на Волыни мужчина чуть не взорвал семью
01 декабря 2025, 13:25
Все новости »
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
Смертельное ДТП в Киевской области: водитель сбил велосипедиста
01 декабря 2025, 21:50
В Киеве задержали дельца, который "помогал" тем, кто хочет перерегистрировать авто без очереди
01 декабря 2025, 21:35
Украина рассчитывает получить €1 млрд от ЕС на закупку американского вооружения
01 декабря 2025, 20:30
Нацбанк выпустит новые 10-гривневые монеты, посвященные единству и целостности территорий
01 декабря 2025, 20:13
В Кривом Роге задержан подозреваемый в ограблении 10-летнего ребенка
01 декабря 2025, 19:54
Миндичу заочно избрали меру пресечения в виде содержания под стражей
01 декабря 2025, 19:41
Новый тип угрозы: дистанционно управляемый "Шахед" атаковал автомобиль МВГ на Черниговщине
01 декабря 2025, 19:19
Отключение света 2 ноября: какими в Украине будут графики ограничения электроэнергии
01 декабря 2025, 19:05
MELOVIN получил роскошный подарок: какова стоимость кольца от жениха – военного медика
01 декабря 2025, 19:04
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Остап Дроздов
Владимир Фесенко
Все блоги »