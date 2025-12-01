Фото: Прокуратура Украины

Два разбойных эпизода, которые произошли с разницей менее чем в час, стали основанием для сообщения о подозрении ранее судимому жителю Винницы

Об этом сообщает Винницкая областная прокуратура, передает RegioNews.

В Виннице правоохранители сообщили о подозрении мужчине, которого следствие связывает с двумя разбойными нападениями на кафе в течение одного вечера. Речь идет о 44-летнем местном жителе, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Инкриминируемые действия квалифицированы как разбой, совершенный в условиях военного положения.

Происшествия, по данным следствия, произошли вечером 29 ноября. Ближе к закрытию заведений подозреваемый вошел в кафе на улице Коцюбинского. Он продемонстрировал работнице предмет, похожий на огнестрельное оружие, и имитировал его боевую готовность. После этого мужчина самостоятельно открыл кассу и забрал 1600 гривен, после чего покинул помещение.

Задержание подозреваемого произошло после обращений работниц кафе

Менее чем через час аналогичный инцидент произошел в другом кафе, расположенном на улице Пирогова. При схожих обстоятельствах из кассы было похищено еще 1500 гривен. В двух случаях работницы заведений не получили телесных повреждений, однако сразу обратились в полицию с заявлениями о нападении.

После обращений потерпевших полицейские установили и задержали подозреваемого. Предмет для стрельбы был изъят и направлен на экспертное исследование. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Досудебное расследование продолжается. В случае доказательства вины мужчине грозит от 8 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

