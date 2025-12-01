Фото: Национальная полиция Украины

Полиция задержала мужчину, который выхватил мобильный телефон у 10-летнего мальчика по улице Ингулецкого района

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

В Кривом Роге полиция задержала мужчину, подозреваемого в ограблении 10-летнего мальчика. Инцидент произошел 29 ноября около 18:10 на одной из улиц Ингулецкого района, когда подозреваемый выхватил у ребенка мобильный телефон и скрылся.

Полиция задержала подозреваемого в ограблении ребенка

На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа отделения полиции №7 Криворожского районного управления. Правоохранители провели оперативные мероприятия и задержали мужчину в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Подозреваемым оказался 39-летний местный житель, ранее судимый за подобные преступления. Ему сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 186 Уголовного кодекса Украины (грабеж).

