18:59  01 декабря
Завтра в Украине ожидается пасмурная влажная погода с умеренной температурой воздуха
16:56  01 декабря
Во Львове выбрали новую Молодежную столицу Европы
15:47  01 декабря
Пограничник из Буковины стал двукратным призером Кубка мира по универсальному бою
UA | RU
UA | RU
01 декабря 2025, 19:54

В Кривом Роге задержан подозреваемый в ограблении 10-летнего ребенка

01 декабря 2025, 19:54
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция Украины
Читайте також
українською мовою

Полиция задержала мужчину, который выхватил мобильный телефон у 10-летнего мальчика по улице Ингулецкого района

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

В Кривом Роге полиция задержала мужчину, подозреваемого в ограблении 10-летнего мальчика. Инцидент произошел 29 ноября около 18:10 на одной из улиц Ингулецкого района, когда подозреваемый выхватил у ребенка мобильный телефон и скрылся.

Полиция задержала подозреваемого в ограблении ребенка

На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа отделения полиции №7 Криворожского районного управления. Правоохранители провели оперативные мероприятия и задержали мужчину в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Подозреваемым оказался 39-летний местный житель, ранее судимый за подобные преступления. Ему сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 186 Уголовного кодекса Украины (грабеж).

Ранее сообщалось, в Киеве правоохранители задержали 31-летнего безработного киевлянина, который среди белого дня сорвал с шеи 65-летнего пенсионера золотую цепочку с крестиком стоимостью почти 100 тысяч гривен.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
кража Днепропетровская область Кривой Рог Ограбление грабеж телефон подозреваемый
В Никополе женщину избили из-за видео о защитных сетях: что произошло
01 декабря 2025, 17:45
Последствия обстрелов Днепропетровщины: повреждена инфраструктура
01 декабря 2025, 07:43
Россияне прорвали украинскую оборону на Днепропетровщине – военные паблики
30 ноября 2025, 12:59
Все новости »
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
Смертельное ДТП в Киевской области: водитель сбил велосипедиста
01 декабря 2025, 21:50
В Киеве задержали дельца, который "помогал" тем, кто хочет перерегистрировать авто без очереди
01 декабря 2025, 21:35
В Виннице вооруженный мужчина ограбил два кафе за час: подозреваемого уже задержали
01 декабря 2025, 20:56
Украина рассчитывает получить €1 млрд от ЕС на закупку американского вооружения
01 декабря 2025, 20:30
Нацбанк выпустит новые 10-гривневые монеты, посвященные единству и целостности территорий
01 декабря 2025, 20:13
Миндичу заочно избрали меру пресечения в виде содержания под стражей
01 декабря 2025, 19:41
Новый тип угрозы: дистанционно управляемый "Шахед" атаковал автомобиль МВГ на Черниговщине
01 декабря 2025, 19:19
Отключение света 2 ноября: какими в Украине будут графики ограничения электроэнергии
01 декабря 2025, 19:05
MELOVIN получил роскошный подарок: какова стоимость кольца от жениха – военного медика
01 декабря 2025, 19:04
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Остап Дроздов
Владимир Фесенко
Все блоги »