Фото: Прокуратура України

Два розбійні епізоди, що сталися з різницею менш ніж у годину, стали підставою для повідомлення про підозру раніше судимому жителю Вінниці

Про це повідомляє Вінницька обласна прокуратура, передає RegioNews.

У Вінниці правоохоронці повідомили про підозру чоловікові, якого слідство пов’язує з двома розбійними нападами на кав’ярні протягом одного вечора. Йдеться про 44-річного місцевого жителя, який раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини. Інкриміновані дії кваліфіковані як розбій, вчинений в умовах воєнного стану.

Події, за даними слідства, сталися ввечері 29 листопада. Близько закриття закладів підозрюваний зайшов до кав’ярні на вулиці Коцюбинського. Він продемонстрував працівниці предмет, схожий на вогнепальну зброю, та імітував його бойову готовність. Після цього чоловік самостійно відкрив касу і забрав 1600 гривень, після чого залишив приміщення.

Затримання підозрюваного відбулося після звернень працівниць кав’ярень

Менш ніж за годину аналогічний інцидент стався в іншій кав’ярні, розташованій на вулиці Пирогова. За схожих обставин із каси було викрадено ще 1500 гривень. У обох випадках працівниці закладів не отримали тілесних ушкоджень, однак одразу звернулися до поліції із заявами про напад.

Після звернень потерпілих поліцейські встановили й затримали підозрюваного. Предмет для стрільби вилучили та направили на експертне дослідження. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Досудове розслідування триває. У разі доведення вини чоловікові загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Вінниці дві підлітки з Дніпропетровщини – 18-річна дівчина та її 12-річна спільниця – обікрали 73-річну пенсіонерку, увійшовши до неї в довіру під приводом прохання про допомогу та їжу.