Фото: Прокуратура України

Про це повідомляє Вінницька обласна прокуратура, передає RegioNews.

У Вінницькому районі розкрито вбивство, яке сталося ще у березні 2025 року. За підозрою у скоєнні злочину затримано 17-річного брата загиблого.

За даними слідства, конфлікт між братами виник через особисту образу. Молодший брат під час сварки вистрілив у голову 24-річному родичу. Потерпілий загинув на місці від отриманого кульового поранення.

Щоб приховати злочин, підозрюваний сховав тіло у вигрібній ямі на території власного господарства. Через відсутність свідків і небажання зізнаватися було відкрито провадження за фактом безвісного зникнення особи. Тіло виявила мати братів 27 листопада.

На основі оперативної інформації поліція затримала 17-річного підозрюваного. Ймовірне знаряддя вбивства – стартовий пістолет із ознаками переробки під калібр 9 мм – вилучено і направлено на експертизу. До суду вже підготовлено клопотання про тримання підозрюваного під вартою без внесення застави. Досудове розслідування триває, встановлюються всі обставини та мотиви події.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою, поки її вина не доведена у законному порядку судом.

