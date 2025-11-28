21:02  28 листопада
28 листопада 2025, 20:42

Брат убив брата: на Вінничині 17-річний підліток підозрюється у вбивстві старшого родича

28 листопада 2025, 20:42
Читайте также на русском языке
Фото: Прокуратура України
Читайте также
на русском языке

Розкрито вбивство, яке тривав без результатів майже дев’ять місяців, підозрюваний – неповнолітній член родини загиблого

Про це повідомляє Вінницька обласна прокуратура, передає RegioNews.

У Вінницькому районі розкрито вбивство, яке сталося ще у березні 2025 року. За підозрою у скоєнні злочину затримано 17-річного брата загиблого.

За даними слідства, конфлікт між братами виник через особисту образу. Молодший брат під час сварки вистрілив у голову 24-річному родичу. Потерпілий загинув на місці від отриманого кульового поранення.

Щоб приховати злочин, підозрюваний сховав тіло у вигрібній ямі на території власного господарства. Через відсутність свідків і небажання зізнаватися було відкрито провадження за фактом безвісного зникнення особи. Тіло виявила мати братів 27 листопада.

На основі оперативної інформації поліція затримала 17-річного підозрюваного. Ймовірне знаряддя вбивства – стартовий пістолет із ознаками переробки під калібр 9 мм – вилучено і направлено на експертизу. До суду вже підготовлено клопотання про тримання підозрюваного під вартою без внесення застави. Досудове розслідування триває, встановлюються всі обставини та мотиви події.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою, поки її вина не доведена у законному порядку судом.

Раніше повідомлялося, у Дніпровському районі столиці чоловік із ножем напав на 20-річну киянку, відібрав у неї прикраси та гроші, після чого вчинив сексуальне насильство та зґвалтував жінку.

