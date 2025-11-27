Фото: полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В ночь на 20 ноября "скорая" привезла юношу в больницу с тяжелыми травмами. Студент, житель Хмельницкой области, выпал из окна третьего этажа общежития.

Почти неделю врачи боролись за жизнь парня, но спасти его не удалось.

По данному факту открыто производство по ст. 115 УК Украины с пометкой "несчастный случай". Продолжается следствие.

Напомним, 21 ноября в Ивано-Франковске женщина выпала из окна многоэтажки. От полученных травм она погибла на месте до приезда "скорой".