В Харькове пенсионерку спас во время пожара 8-летний внук
В Харькове 8-летний мальчик спас бабушку тем, что вовремя позвонил по телефону спасателям. Дома он был только с ней
Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.
Спасатели рассказали, как 8-летний Артём проявил решимость в опасной ситуации. Мальчик находился в квартире с бабушкой, которая самостоятельно покинуть помещение не могла. Он сам позвонил по телефону на номер 101 и сообщил о пожаре.
Известно, что возгорание произошло в квартире на четвертом этаже из-за короткого замыкания. Спасатели прибыли после звонка ребенка, вывели мальчика и его бабушку на улицу, потушили пламя.
Спасатели отмечают, что удалось избежать серьезных последствий именно благодаря быстрой реакции 8-летнего Артема.
Напомним, ранее в пригороде Киева произошел пожар в многоэтажном жилом доме.