19 ноября 2025, 11:15

В Харькове пенсионерку спас во время пожара 8-летний внук

19 ноября 2025, 11:15
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

В Харькове 8-летний мальчик спас бабушку тем, что вовремя позвонил по телефону спасателям. Дома он был только с ней

Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.

Спасатели рассказали, как 8-летний Артём проявил решимость в опасной ситуации. Мальчик находился в квартире с бабушкой, которая самостоятельно покинуть помещение не могла. Он сам позвонил по телефону на номер 101 и сообщил о пожаре.

Известно, что возгорание произошло в квартире на четвертом этаже из-за короткого замыкания. Спасатели прибыли после звонка ребенка, вывели мальчика и его бабушку на улицу, потушили пламя.

Спасатели отмечают, что удалось избежать серьезных последствий именно благодаря быстрой реакции 8-летнего Артема.

Напомним, ранее в пригороде Киева произошел пожар в многоэтажном жилом доме.

пожар спасатели дети Харьковская область
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
