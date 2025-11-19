Иллюстративное фото

В Харькове 8-летний мальчик спас бабушку тем, что вовремя позвонил по телефону спасателям. Дома он был только с ней

Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.

Спасатели рассказали, как 8-летний Артём проявил решимость в опасной ситуации. Мальчик находился в квартире с бабушкой, которая самостоятельно покинуть помещение не могла. Он сам позвонил по телефону на номер 101 и сообщил о пожаре.

Известно, что возгорание произошло в квартире на четвертом этаже из-за короткого замыкания. Спасатели прибыли после звонка ребенка, вывели мальчика и его бабушку на улицу, потушили пламя.

Спасатели отмечают, что удалось избежать серьезных последствий именно благодаря быстрой реакции 8-летнего Артема.

