В Кировоградской области во время пожара погибла 11-летняя девочка

Пожар произошел 17 ноября около семи утра в селе Скалева Головановского района

Об этом передает RegioNews со ссылкой на прессслужбу полиции и ГСЧС.

На улице Садовой в одноэтажном частном доме горели вещи. На месте пожара спасатели обнаружили тело погибшей 11-летней девочки. Еще три человека получили травмы: 37-летняя женщина и ребята 19 и 18 лет. Пострадавших госпитализировали.

Спасатели ликвидировали пожар.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним, утром 10 ноября в Киевской области во время пожара погибли два человека: 52-летняя женщина и 49-летний мужчина.