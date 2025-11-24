На Вінниччині загорівся житловий будинок: загинула людина
Трагедія сталась в селі Дмитренки Гайсинської громади. Там загорівся приватний будинок
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, передає RegioNews.
Рятувальники повідомили, що під час пожежі в приватному будинку загинула 90-річна жінка. Її тіло знайшли в одній з кімнат будинку. Як з'ясували фахівці, пожежа сталась через коротке замикання електромережі.
"Допомагайте літнім родичам та сусідам стежити за справністю опалення й електроприладів. Не залишайте їх без уваги, адже своєчасна турбота і підтримка можуть зберегти життя", - повідомили в ДСНС.
Нагадаємо, раніше на Чернігівщині внаслідок атаки безпілотників були пожежі та руйнування. В Новгород-Сіверському районі загорівся продовольчий магазин. Рятувальники місцевої пожежної команди деблокували співробітницю магазину з-під завалів, однак врятувати її не вдалося – жінка загинула.