Ілюстративне фото

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, передає RegioNews.

Рятувальники повідомили, що під час пожежі в приватному будинку загинула 90-річна жінка. Її тіло знайшли в одній з кімнат будинку. Як з'ясували фахівці, пожежа сталась через коротке замикання електромережі.

"Допомагайте літнім родичам та сусідам стежити за справністю опалення й електроприладів. Не залишайте їх без уваги, адже своєчасна турбота і підтримка можуть зберегти життя", - повідомили в ДСНС.

Нагадаємо, раніше на Чернігівщині внаслідок атаки безпілотників були пожежі та руйнування. В Новгород-Сіверському районі загорівся продовольчий магазин. Рятувальники місцевої пожежної команди деблокували співробітницю магазину з-під завалів, однак врятувати її не вдалося – жінка загинула.