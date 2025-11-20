На Волині чоловік продавав їжу з наркотиками

Фото: Нацполіція

На Волині будуть судити чоловіка, який продавав психотропи. "Товар" він надсилав поштою

Про це повідомляє Волинська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт щодо 25-річного жителя села Олекандрівка. Зазначається, що навесні він купив психотропи. Зокрема, це були амфетамін та 4-ММС.

Чоловік надсилав "товар" клієнтам через пошту. При цьому заборонені речовини він ховав у продуктах харчування. Викрили наркоділка, коли він намагався надіслати через поштомат одразу п'ять посилок із психотропними речовинами.

Нагадаємо, раніше на Житомирщині правоохоронці викрили працівника виправної колонії, який налагодив постачання наркотичних речовин засудженим. Чоловіку 44 роки, йому повідомлено про підозру, триває досудове розслідування.