На Полтавщине мужчина погиб под поездом: полиция устанавливает детали
В ночь на 15 ноября в районе села Портновка Полтавского района мужчина 1993 года рождения погиб под поездом
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
По предварительной версии следствия, мужчина находился на путях, что привело к трагическому случаю.
Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются следственно-оперативной группой полиции.
Полиция проводит все необходимые следственные мероприятия.
Напомним, 10 ноября во Львове, на улице Ковельской, грузовой поезд сбил женщину насмерть. Потерпевшей было примерно 30 лет. Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии и личность погибшей.
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
16 ноября 2025, 13:51
