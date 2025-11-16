17:23  16 ноября
16 ноября 2025, 15:53

На Полтавщине мужчина погиб под поездом: полиция устанавливает детали

16 ноября 2025, 15:53
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

В ночь на 15 ноября в районе села Портновка Полтавского района мужчина 1993 года рождения погиб под поездом

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По предварительной версии следствия, мужчина находился на путях, что привело к трагическому случаю.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются следственно-оперативной группой полиции.

Полиция проводит все необходимые следственные мероприятия.

Напомним, 10 ноября во Львове, на улице Ковельской, грузовой поезд сбил женщину насмерть. Потерпевшей было примерно 30 лет. Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии и личность погибшей.

