На Вінниччині потяг на смерть збив чоловіка

Фото: поліція

15 листопада близько третьої ночі вантажний електропоїзд, що рухався від станції "Вінниця" в напрямку Жмеринки, скоїв наїзд на людину на вулиці Привокзальній

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Від отриманих травм чоловік загинув на місці. Тіло направили на судмедекспертизу.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють особу загиблого.

Прикмети: вік 30-35 років, худорлява тілобудова, волосся коротке русе. Був одягнений у сині кеди Adidas, спортивні штани, чорну спортивну кофту, чорну куртку з капюшоном, при собі мав наплічну чорну сумку Chempion горизонтального крою.

Поліція просить громадян, які володіють будь-якою інформацією, що допоможе ідентифікувати чоловіка, повідомляти дані за телефонами: (097) 256 48 70 або 102.

