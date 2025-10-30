Фото: ГСЧС

Происшествие случилось в Виннице на улице Григория Сковороды

Об этом передает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Женщина выпала из окна девятого этажа и погибла. Она упала на крышу пристройки соседнего двухэтажного дома.

С помощью спецоборудования спасатели спустили 31-летнюю погибшую и передали правоохранителям.

Обстоятельства, повлекшие трагедию, устанавливаются.

