В Виннице из окна девятого этажа выпала женщина
Происшествие случилось в Виннице на улице Григория Сковороды
Об этом передает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
Женщина выпала из окна девятого этажа и погибла. Она упала на крышу пристройки соседнего двухэтажного дома.
С помощью спецоборудования спасатели спустили 31-летнюю погибшую и передали правоохранителям.
Обстоятельства, повлекшие трагедию, устанавливаются.
Напомним, 4 октября в Ровно женщина выпрыгнула из окна шестого этажа. Ее доставили в больницу.
