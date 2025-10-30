Фото: ДСНС

Подія сталася у Вінниці на вулиці Григорія Сковороди

Про це передає RegioNews із посиланням на ДСНС.

Жінка випала з вікна дев’ятого поверху та загинула. Вона впала на дах прибудови сусіднього двоповерхового будинку.

За допомогою спецобладнання рятувальники спустили 31-річну загиблу та передали правоохоронцям.

Обставини, що призвели до трагедії, встановлюються.

Нагадаємо, 4 жовтня у Рівному жінка вистрибнула з вікна шостого поверху. Її доставили до лікарні.