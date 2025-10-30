У Вінниці з вікна дев’ятого поверху випала жінка
Подія сталася у Вінниці на вулиці Григорія Сковороди
Про це передає RegioNews із посиланням на ДСНС.
Жінка випала з вікна дев’ятого поверху та загинула. Вона впала на дах прибудови сусіднього двоповерхового будинку.
За допомогою спецобладнання рятувальники спустили 31-річну загиблу та передали правоохоронцям.
Обставини, що призвели до трагедії, встановлюються.
Нагадаємо, 4 жовтня у Рівному жінка вистрибнула з вікна шостого поверху. Її доставили до лікарні.
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
Масований обстріл Запоріжжя: кількість постраждалих зросла
30 жовтня 2025, 08:46Подружжя з Житомирщини попалося на наркоторгівлі: їм загрожує до 12 років
30 жовтня 2025, 08:30Масований удар Росії по Україні: у Польщі злітали винищувачі
30 жовтня 2025, 08:23Через обстріл на Миколаївщині поїзди курсуватимуть із затримками
30 жовтня 2025, 08:08ЗСУ ліквідували за добу майже тисячу окупантів і 25 ворожих артсистем
30 жовтня 2025, 07:54Навіщо Путін бреше про оточення в Куп'янську і Покровську
30 жовтня 2025, 07:53Росіяни завдали ракетного удару по Дніпру
30 жовтня 2025, 07:46Київщина під ударом: поранена жінка, пошкоджені будинки та авто
30 жовтня 2025, 07:44Росіяни атакували Запоріжжя 8 ракетами та 20 дронами
30 жовтня 2025, 07:34
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Всі блоги »