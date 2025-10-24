В Винницкой области простились с пограничником Вадимом Ужещем, погибшим на Днепропетровщине

фото: ГПСУ

В Ямполе попрощались с пограничником Могилев-Подольского отряда старшим сержантом Вадимом Ужещем

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Военнослужащий погиб 18 октября 2025 во время выполнения боевого задания на Днепропетровщине. Ему было 58 лет.

"Вадим Брониславович Ужещ, уроженец села Слобода-Ямпольская, всю жизнь прожил в родном крае. После обучения в Крыжопольском профессионально-техническом училище получил специальность электрогазосварщика и много лет работал на разных предприятиях Ямполя, был известным и трудолюбивым мастером своего дела", – говорится в сообщении.

