24 жовтня 2025, 09:49

На Вінниччині попрощалися із прикордонником Вадимом Вжещем, який загинув на Дніпропетровщині

24 жовтня 2025, 09:49
фото: ДПСУ
В Ямполі попрощались із прикордонником Могилів-Подільського загону старшим сержантом Вадимом Вжещем

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Військовослужбовець загинув 18 жовтня 2025 року під час виконання бойового завдання на Дніпропетровщині. Йому було 58 років.

"Вадим Броніславович Вжещ, уродженець села Слобода-Ямпільська, усе життя прожив у рідному краї. Після навчання у Крижопільському професійно-технічному училищі здобув фах електрогазозварювальника й багато років працював на різних підприємствах Ямполя, був знаним і працьовитим майстром своєї справи", – йдеться у повідомленні.

