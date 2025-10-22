В Виннице на территории больницы отравили собак: детали вандализма

В Виннице на территории областной больницы имени Пирогова отравили бездомных собак. Зоозащитники по организации UAnimals подали заявление в полицию и призывают к максимальной огласке

Об этом говорится на официальной странице UAnimals, передает RegioNews.

По словам активистов, еще в сентябре к организации обратилась Ольга Танаскова, одна из женщин, которая занималась животными. Она сообщила, что погибли по меньшей мере четыре собаки, однако найти удалось только два тела. Еще двоих животных удалось спасти.

По словам волонтера, судебно-ветеринарная экспертиза установила, что животных не только отравили, но и жестоко избили. Женщин, которые ухаживали за собаками, признаны пострадавшими. По их запросу провели официальное вскрытие погибших животных.

Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 299 УКУ – жестокое обращение с животными. Санкция статьи предусматривает арест до 6 месяцев или ограничение свободы до трех лет.

"Мы призываем полицию провести полное, всестороннее и беспристрастное досудебное расследование, собрать все доказательства и установить причастных", - заявили в UAnimals.

В благотворительной организации отмечают, что в Украине дела об отравлении животных почти никогда не доходят до приговоров, поэтому требуют публичного контроля и поддержки общества.

Также известно, что Ольга Танаскова обратилась к руководителю Винницкой окружной прокуратуры, который по ее словам пообещал взять дело под личный контроль.

"Жестокости станет меньше только тогда, когда закон и полиция будут реально защищать животных", - добавили в UAnimals.

