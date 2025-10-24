Силы обороны за сутки обезвредили еще 910 окупантов
Украинские военные продолжают наносить урон РФ
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 24.10.25 ориентировочно составили:
- личного состава – около 1 135 080 (+910) человек,
- танков – 11 283 (+1) ед.
- боевых бронированных машин – 23 458 (+5) ед,
- артиллерийских систем – 33 972 (+34) ед,
- РСЗО 1 526 (+1) ед,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 73 826 (+440) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 65356 (+128) ед.
Как сообщалось, за минувшие сутки на фронте произошло 103 боевых столкновения. Большинство из них – на Покровском направлении.
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
