Силы обороны за сутки обезвредили еще 910 окупантов

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 24.10.25 ориентировочно составили:

личного состава – около 1 135 080 (+910) человек,

танков – 11 283 (+1) ед.

боевых бронированных машин – 23 458 (+5) ед,

артиллерийских систем – 33 972 (+34) ед,

РСЗО 1 526 (+1) ед,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 73 826 (+440) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 65356 (+128) ед.

Как сообщалось, за минувшие сутки на фронте произошло 103 боевых столкновения. Большинство из них – на Покровском направлении.