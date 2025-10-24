07:13  24 октября
Российский беспилотник попал в жилой дом в Херсоне, есть пострадавшие
13:48  23 октября
Киев готовится к самому тяжелому отопительному сезону за время войны – Кличко
13:35  23 октября
На оккупированном Запорожье детей вынуждают петь гимн РФ
24 октября 2025, 07:49

Силы обороны за сутки обезвредили еще 910 окупантов

24 октября 2025, 07:49
иллюстративное фото: из открытых источников
Украинские военные продолжают наносить урон РФ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 24.10.25 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 1 135 080 (+910) человек,
  • танков – 11 283 (+1) ед.
  • боевых бронированных машин – 23 458 (+5) ед,
  • артиллерийских систем – 33 972 (+34) ед,
  • РСЗО 1 526 (+1) ед,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 73 826 (+440) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 65356 (+128) ед.

Как сообщалось, за минувшие сутки на фронте произошло 103 боевых столкновения. Большинство из них – на Покровском направлении.

Россия запустила по Украине 130 дронов: сколько сбила ПВО
23 октября 2025, 11:30
Минус 920 окупантов – в Генштабе назвали потери РФ за сутки
23 октября 2025, 09:09
Атака на Киев: в ГСЧС показали последствия, пострадали 22 человека
22 октября 2025, 12:33
Укрзализныця предупредила об изменениях движения поездов и задержках из-за российских атак
24 октября 2025, 08:17
РФ атаковала Кировоградщину, почти 20 населенных пунктов без света
24 октября 2025, 08:05
В Германии хотят ужесточить миграционные правила для молодых украинцев
24 октября 2025, 07:33
Российский беспилотник попал в жилой дом в Херсоне, есть пострадавшие
24 октября 2025, 07:13
ЕС взял на себя обязательство оказывать финансовую помощь Украине до 2027 года
24 октября 2025, 06:59
В Украине снова дорожает лук: сколько стоит килограмм
24 октября 2025, 00:30
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
