Массовое отравление шаурмой на Винниччине: в больницу попали 25 человек
В Калиновской центральной районной больнице инфекционное отделение поступило 25 человек с диагнозом пищевая токсикоинфекция средней степени тяжести, из них 7 детей младше 16 лет
Об этом сообщили в Калиновском горсовете, передает RegioNews.
По словам Милы Скорощук, фельдшера из Хмильницкого управления Госпродпотребслужбы, люди отравились из-за употребления некачественной шаурмы в одном из местных кафе.
Специалисты проводят расследование и устанавливают причины вспышки. Работа заведения общественного питания приостановлена.
Как известно, из-за военного положения в стране проверки кафе и ресторанов сейчас ограничены.
Следовательно, Хмильницкое управление Госпродпотребслужбы призывает жителей общины быть внимательными и соблюдать правила безопасности питания:
- не употреблять продукты и блюда сомнительного качества или с просроченным сроком потребления;
- хранить продукты в соответствии с инструкциями на упаковке;
- не покупать еду на стихийных рынках или с рук;
- особенно внимательно относиться к молочным продуктам, мясу, рыбе, копченостям и фастфудам;
- не оставлять готовые блюда при комнатной температуре более 2 часов;
- тщательно мыть руки перед приготовлением пищи;
- не пить воду из неизвестных источников;
- требовать у продавцов документы, подтверждающие качество продукции.
При первых симптомах кишечного заболевания – диареи, тошноте, рвоте, повышенной температуре – следует немедленно обратиться к врачу.
Напомним, в Украине с начала года ботулизмом заболел 41 человек, среди них четверо детей. Зафиксировано два летальных исхода.