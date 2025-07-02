Массовое отравление шаурмой на Винниччине: в больницу попали 25 человек

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В Калиновской центральной районной больнице инфекционное отделение поступило 25 человек с диагнозом пищевая токсикоинфекция средней степени тяжести, из них 7 детей младше 16 лет

Об этом сообщили в Калиновском горсовете, передает RegioNews.

По словам Милы Скорощук, фельдшера из Хмильницкого управления Госпродпотребслужбы, люди отравились из-за употребления некачественной шаурмы в одном из местных кафе.

Специалисты проводят расследование и устанавливают причины вспышки. Работа заведения общественного питания приостановлена.

Как известно, из-за военного положения в стране проверки кафе и ресторанов сейчас ограничены.

Следовательно, Хмильницкое управление Госпродпотребслужбы призывает жителей общины быть внимательными и соблюдать правила безопасности питания:

не употреблять продукты и блюда сомнительного качества или с просроченным сроком потребления;

хранить продукты в соответствии с инструкциями на упаковке;

не покупать еду на стихийных рынках или с рук;

особенно внимательно относиться к молочным продуктам, мясу, рыбе, копченостям и фастфудам;

не оставлять готовые блюда при комнатной температуре более 2 часов;

тщательно мыть руки перед приготовлением пищи;

не пить воду из неизвестных источников;

требовать у продавцов документы, подтверждающие качество продукции.

При первых симптомах кишечного заболевания – диареи, тошноте, рвоте, повышенной температуре – следует немедленно обратиться к врачу.

Напомним, в Украине с начала года ботулизмом заболел 41 человек, среди них четверо детей. Зафиксировано два летальных исхода.