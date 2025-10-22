13:40  22 жовтня
22 жовтня 2025, 20:54

У Вінниці на території лікарні отруїли собак: деталі вандалізму

22 жовтня 2025, 20:54
У Вінниці на території обласної лікарні імені Пирогова отруїли безпритульних собак. Зоозахисники з організації UAnimals подали заяву до поліції та закликають до максимального розголосу

Про це йдеться на офіційній сторінці UAnimals, передає RegioNews.

За словами активістів, ще у вересні до організації звернулася Ольга Танаскова, одна з жінок, яка опікувалася тваринами. Вона повідомила, що загинуло щонайменше чотири собаки, однак знайти вдалося лише два тіла. Ще двох тварин вдалося врятувати.

Зі слів волонтерки, судово-ветеринарна експертиза встановила, що тварин не лише отруїли, а й жорстоко побили. Жінок, які доглядали собак, визнано потерпілими. За їх запитом провели офіційний розтин загиблих тварин.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст. 299 ККУ — жорстоке поводження з тваринами. Санкція статті передбачає арешт до 6 місяців або обмеження волі до трьох років.

"Ми закликаємо поліцію провести повне, всебічне та неупереджене досудове розслідування, зібрати всі докази та встановити причетних", — заявили в UAnimals.

У благодійній організації зазначають, що в Україні справи про отруєння тварин майже ніколи не доходять до вироків, тому вимагають публічного контролю та підтримки суспільства.

Також відомо, що Ольга Танаскова звернулася до керівника Вінницької окружної прокуратури, який, за її словами, пообіцяв взяти справу під особистий контроль.

"Жорстокості стане менше лише тоді, коли закон та поліція реально захищатимуть тварин", — додали в UAnimals.

Нагадаємо, наприкінці червня в одному з місцевих кафе у Калинівці на Вінниччині 28 людей, серед них дев’ятеро дітей, отруїлися після вживання шаурми.

