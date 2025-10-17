09:41  17 октября
17 октября 2025, 07:52

Убил собаку из пистолета: в Ровенской области мужчине грозит 8 лет

Житель Ровенского района предстанет перед судом за убийство собаки из пистолета

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что инцидент произошел 14 апреля, когда во время мониторинга соцсетей правоохранители обнаружили видео, на котором мужчина застрелил собаку, держа ее на поводке.

Выстрел в голову животного был совершен умышленно, во время страданий собаки злоумышленник снимал свои действия на видео и комментировал их иронически.

От полученных травм собака погибла на месте.

Правоохранители установили, что к преступлению причастен 43-летний мужчина, ранее находившийся в СИЗО за заказное убийство и похищение. На днях суд изменил ему меру пресечения на круглосуточный домашний арест с электронным средством контроля.

Мужчине сообщили о подозрении. Досудебное расследование завершено, материалы направлены в суд.

Правоохранители также проверяют возможную причастность других лиц к совершению преступления.

Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы.

Напомним, на Киевщине 59-летний мужчина повесил свою собаку. Полицейские завершили досудебное расследование и направили в суд материалы. За совершенное злоумышленнику грозит до трех лет лишения свободы.

