15 августа 2025, 11:25

В Винницкой области экс-руководитель горнодобывающего предприятия подозревается в неуплате 27 млн грн государству

15 августа 2025, 11:25
Фото: БЭБ
Следствие установило, что компания имела специальное разрешение на пользование недрами и добывала гранит на одном из месторождений области

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

Согласно документам Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых, предприятие должно было перерабатывать добытый гранит в бутовой камень и щебень в соответствии с государственными стандартами и уплачивать рентную плату от стоимости реализации продукции.

Однако в 2020-2024 годах директор продавал гранит связанной компании по заниженным ценам - от 40 до 90 грн за тонну - и отражал такие операции в налоговой отчетности. В целом из-за этого было реализовано около 7,5 млн куб. м продукции.

Далее связанная фирма продавала камень и щебень по рыночным ценам предприятиям строительной отрасли, что привело к значительному занижению рентных платежей и неуплате государству более 27 млн грн. По версии следствия, это является умышленным уклонением от уплаты налогов в крупных размерах.

Подозрение бывшему руководителю сообщили под процессуальным руководством Специализированной экологической прокуратуры Офиса Генерального прокурора. Досудебное расследование ведут детективы Бюро экономической безопасности Украины.

Ранее сообщалось, что в рамках масштабной антикоррупционной операции правоохранители провели следственные действия в пяти областях и Киеве. По данным прокуратуры Донецкой области, в ходе операции были выявлены схемы, благодаря которым 43 миллиона гривен оказались в частных карманах.

14 августа 2025
