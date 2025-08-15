Фото: БЭБ

Следствие установило, что компания имела специальное разрешение на пользование недрами и добывала гранит на одном из месторождений области

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

Согласно документам Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых, предприятие должно было перерабатывать добытый гранит в бутовой камень и щебень в соответствии с государственными стандартами и уплачивать рентную плату от стоимости реализации продукции.

Однако в 2020-2024 годах директор продавал гранит связанной компании по заниженным ценам - от 40 до 90 грн за тонну - и отражал такие операции в налоговой отчетности. В целом из-за этого было реализовано около 7,5 млн куб. м продукции.

Далее связанная фирма продавала камень и щебень по рыночным ценам предприятиям строительной отрасли, что привело к значительному занижению рентных платежей и неуплате государству более 27 млн грн. По версии следствия, это является умышленным уклонением от уплаты налогов в крупных размерах.

Подозрение бывшему руководителю сообщили под процессуальным руководством Специализированной экологической прокуратуры Офиса Генерального прокурора. Досудебное расследование ведут детективы Бюро экономической безопасности Украины.

