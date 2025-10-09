15:49  09 жовтня
Синоптик попередила про погіршення погоди в Україні
13:01  09 жовтня
Скандал на Івано-Франківщині: працівниця ТЦК відмовилася спілкуватися з родичкою загиблого воїна
12:27  09 жовтня
У Чернівцях розпочинають опалювальний сезон
09 жовтня 2025, 22:14

На Вінниччині проректор університету "приховала" від декларування 3 будинки, 4 земельні ділянки і майже 4 млн грн

09 жовтня 2025, 22:14
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Національне агентство з питань запобігання корупції у вересні завершило 75 повних перевірок декларацій

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ЕП.

Як зазначається, у проректора Вінницького національного аграрного університету за 2023 рік встановлено ознаки недостовірних відомостей на понад 8 млн грн.

Зокрема посадовиця "приховала" від декларування власні три будинки, чотири земельні ділянки, інвестицію в будівництво квартири площею понад 107 кв.м. в м. Вінниці за 1,4 млн грн.

Також було приховано доходи в сукупному розмірі 3,7 млн грн, отримані на власні банківські рахунки, у тому числі з невстановлених джерел.

Нагадаємо, на Вінниччині екскерівника гірничодобувного підприємства підозрюють у несплаті 27 млн грн. За цю справу взялись в Офісі Генерального прокурора.

НАЗК декларацїї чиновники Вінницька область доходи
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
Посадовця Бюро економічної безпеки підозрюють у веденні бізнесу на окупованій Луганщині
09 жовтня 2025, 21:59
Україна втратила близько 60% газового видобутку через масовані удари РФ 3 жовтня
09 жовтня 2025, 21:56
У Чернівецькій області діти пошкодили могили та хрест на цвинтарі
09 жовтня 2025, 21:41
Суд Києва залишив під вартою нардепа Шевченка, якого підозрюють у держзраді
09 жовтня 2025, 21:34
На Кіровоградщині ФОП підозрюють у заволодінні 1,7 млн грн під час постачання неякісного вугілля
09 жовтня 2025, 21:25
Фонд держмайна здав у оренду в Києві 2 м² приміщення за 37 тис. грн на місяць
09 жовтня 2025, 21:19
У Києві отримав вирок чоловік, який зґвалтував 6-річну доньку знайомої - як його покарали
09 жовтня 2025, 20:55
Експоліцейського на Кіровоградщині підозрюють у наїзді на матір із немовлям
09 жовтня 2025, 20:49
"Золоті ворота": у Конча-Заспі продають будинок Гладковського за $4 мільйони
09 жовтня 2025, 20:30
