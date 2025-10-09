На Вінниччині проректор університету "приховала" від декларування 3 будинки, 4 земельні ділянки і майже 4 млн грн

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Національне агентство з питань запобігання корупції у вересні завершило 75 повних перевірок декларацій

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ЕП.

Як зазначається, у проректора Вінницького національного аграрного університету за 2023 рік встановлено ознаки недостовірних відомостей на понад 8 млн грн.

Зокрема посадовиця "приховала" від декларування власні три будинки, чотири земельні ділянки, інвестицію в будівництво квартири площею понад 107 кв.м. в м. Вінниці за 1,4 млн грн.

Також було приховано доходи в сукупному розмірі 3,7 млн грн, отримані на власні банківські рахунки, у тому числі з невстановлених джерел.

Нагадаємо, на Вінниччині екскерівника гірничодобувного підприємства підозрюють у несплаті 27 млн грн. За цю справу взялись в Офісі Генерального прокурора.