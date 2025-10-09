Иллюстративное фото: pixabay

Полицейские в Хмельницком сообщили о подозрении нейрохирургу в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, что привело к смерти пациентки

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

По данным следствия, в 2023 году врач провел жительнице города операцию по замене позвоночного импланта. После вмешательства у женщины возникли осложнения, однако медик не уделил должного внимания ее жалобам, не провел необходимые обследования и не назначил соответствующего лечения.

Врач, нарушая медицинские протоколы, применил блокаду – временную обезболивающую процедуру, которая только скрыла симптомы, не устранив причины осложнений.

Промедление с оказанием необходимой помощи привело к ухудшению состояния и смерти 42-летней женщины.

32-летнему нейрохирургу объявили подозрение по ч. 1 ст. 140 УК Украины (ненадлежащее исполнение медицинским работником профессиональных обязанностей, повлекшее тяжкие последствия для больного). Следственные действия продолжаются.

