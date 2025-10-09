Фото: полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прессслужбу полиции.

Водитель авто BMW не справился с управлением на округленном участке дороги, съехал в кювет и врезался в дерево. В результате столкновения травмировались водитель и двое пассажиров – 20-летняя девушка и 27-летний мужчина. Их госпитализировали.

У 25-летнего водителя отобрали биологические образцы для проверки состояния опьянения.

По факту аварии возбуждено уголовное производство. Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.

