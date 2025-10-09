15:49  09 жовтня
Синоптик попередила про погіршення погоди в Україні
13:01  09 жовтня
Скандал на Івано-Франківщині: працівниця ТЦК відмовилася спілкуватися з родичкою загиблого воїна
12:27  09 жовтня
У Чернівцях розпочинають опалювальний сезон
UA | RU
UA | RU
09 жовтня 2025, 19:32

Смертельна ДТП на Вінниччині: загинули три людини, водієві повідомлено про підозру

09 жовтня 2025, 19:32
Читайте также на русском языке
Фото: Прокуратура України
Читайте также
на русском языке

На Вінниччині водій не пропустив автомобіль на головній дорозі, що призвело до загибелі трьох людей і поранень ще кількох пасажирів

Про це повідомляє Вінницька обласна прокуратура, передає RegioNews.

У Вінницькій області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода, у якій загинули троє людей. За процесуального керівництва обласної прокуратури 22-річному жителю Волині повідомили про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть кількох осіб (ч. 3 ст. 286 КК України).

Три людини загинули на місці, ще троє отримали травми

Аварія трапилася 8 жовтня поблизу села Гордіївка Тростянецької територіальної громади на автошляху Тростянець – Бершадь. За даними слідства, водій Audi A8, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не надав переваги в русі автомобілю KIA. Внаслідок зіткнення загинули водій KIA та дві його односельчанки. Ще троє пасажирів цієї автівки отримали травми та були госпіталізовані до лікарні для надання медичної допомоги.

Прокурори вже звернулися до суду з клопотанням про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. За інкримінованим злочином передбачене покарання від п’яти до десяти років позбавлення волі, а також позбавлення права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Досудове розслідування проводить слідчий відділ ГУНП у Вінницькій області. У прокуратурі нагадують, що відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою, доки її вина не буде доведена у законному порядку та встановлена обвинувальним вироком суду.

Раніше повідомлялося, на Київщині сталася смертельна ДТП між Переяславом та Шевченковим. Водій Daewoo Nexia не впорався з керуванням і врізався в дерево, загинувши на місці.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Вінницька область ДТП аварія загиблі підозра травми Audi KIA
Вересень на дорогах Тернопільщини: 266 ДТП та 194 водії у нетверезому стані
09 жовтня 2025, 11:43
У Хмельницькому хірургу оголосили підозру через смерть пацієнтки після операції
09 жовтня 2025, 08:48
На Черкащині легковик злетів у кювет і врізався в дерево: троє постраждалих
09 жовтня 2025, 07:45
Всі новини »
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
"Золоті ворота": у Конча-Заспі продають будинок Гладковського за $4 мільйони
09 жовтня 2025, 20:30
На Київщині Volkswagen збив 11-річного хлопчика на пішохідному переході
09 жовтня 2025, 19:56
На Закарпатті засудили диверсанта, який підпалював залізниці на замовлення росіян
09 жовтня 2025, 19:55
"Мертві душі" з бронюванням від мобілізації: у Харкові викрили нову схему
09 жовтня 2025, 19:17
Українку затримали на кордоні з майже $1 млн під капотом авто
09 жовтня 2025, 19:03
Обстріли Дніпропетровщини: постраждав 68-річний житель, зруйновані кілька будинків
09 жовтня 2025, 18:48
У Дніпрі пролунав вибух: повідомляли про керовану авіабомбу
09 жовтня 2025, 18:25
На Полтавщині судитимуть двох ексдиректорів КП за незаконний видобуток води на 450 млн грн
09 жовтня 2025, 18:16
У Києві обвалилася багатоповерхівка, пошкоджена обстрілом кілька місяців тому
09 жовтня 2025, 17:59
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Сергій Фурса
Остап Дроздов
Всі блоги »