Фото: Прокуратура України

На Вінниччині водій не пропустив автомобіль на головній дорозі, що призвело до загибелі трьох людей і поранень ще кількох пасажирів

Про це повідомляє Вінницька обласна прокуратура, передає RegioNews.

У Вінницькій області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода, у якій загинули троє людей. За процесуального керівництва обласної прокуратури 22-річному жителю Волині повідомили про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть кількох осіб (ч. 3 ст. 286 КК України).

Три людини загинули на місці, ще троє отримали травми

Аварія трапилася 8 жовтня поблизу села Гордіївка Тростянецької територіальної громади на автошляху Тростянець – Бершадь. За даними слідства, водій Audi A8, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не надав переваги в русі автомобілю KIA. Внаслідок зіткнення загинули водій KIA та дві його односельчанки. Ще троє пасажирів цієї автівки отримали травми та були госпіталізовані до лікарні для надання медичної допомоги.

Прокурори вже звернулися до суду з клопотанням про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. За інкримінованим злочином передбачене покарання від п’яти до десяти років позбавлення волі, а також позбавлення права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Досудове розслідування проводить слідчий відділ ГУНП у Вінницькій області. У прокуратурі нагадують, що відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою, доки її вина не буде доведена у законному порядку та встановлена обвинувальним вироком суду.

