На Гайсинщині правоохоронці встановлюють причини масштабної аварії, у якій загинули троє людей, ще кілька отримали травми

На Вінниччині поліцейські розслідують обставини смертельної дорожньо-транспортної пригоди, що сталася 8 жовтня поблизу села Гордіївка Гайсинського району. За попередніми даними, унаслідок зіткнення двох легковиків – Audi A8 та KIA Rio – загинули троє людей.

Як встановили правоохоронці, в аварії загинув водій та дві пасажирки автомобіля KIA. Їхні тіла з понівеченої машини деблокували рятувальники. Ще трьох жінок, які перебували в цьому ж авто, з травмами різного ступеня госпіталізували до медичного закладу. Водій і пасажири Audi, за попередньою інформацією, не постраждали.

На місці події працювали слідчі поліції, рятувальники та медики. Фахівці документують усі обставини трагедії та встановлюють причини зіткнення. Досудове розслідування проводиться в межах кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі кількох осіб.

Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 10 років із додатковим обмеженням права керування транспортними засобами на 3 роки. Слідство триває, обставини аварії з’ясовуються.

