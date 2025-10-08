11:57  08 жовтня
Завод хумусу в Україні призупинив виробництво через атаку РФ
11:12  08 жовтня
За "жарт" із замінуванням суду житель Києва отримав три роки тюрми
08:57  08 жовтня
На Полтавщині в квартирі знайшли мертвою 12-річну дівчинку
UA | RU
UA | RU
08 жовтня 2025, 18:17

На Вінниччині у ДТП загинули троє людей, ще трьох госпіталізували

08 жовтня 2025, 18:17
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція України
Читайте также
на русском языке

На Гайсинщині правоохоронці встановлюють причини масштабної аварії, у якій загинули троє людей, ще кілька отримали травми

Про це повідомляє поліція Вінницької області, передає RegioNews.

На Вінниччині поліцейські розслідують обставини смертельної дорожньо-транспортної пригоди, що сталася 8 жовтня поблизу села Гордіївка Гайсинського району. За попередніми даними, унаслідок зіткнення двох легковиків – Audi A8 та KIA Rio – загинули троє людей.

Як встановили правоохоронці, в аварії загинув водій та дві пасажирки автомобіля KIA. Їхні тіла з понівеченої машини деблокували рятувальники. Ще трьох жінок, які перебували в цьому ж авто, з травмами різного ступеня госпіталізували до медичного закладу. Водій і пасажири Audi, за попередньою інформацією, не постраждали.

У ДТП загинули троє людей, ще трьох госпіталізували

На місці події працювали слідчі поліції, рятувальники та медики. Фахівці документують усі обставини трагедії та встановлюють причини зіткнення. Досудове розслідування проводиться в межах кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі кількох осіб.

Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 10 років із додатковим обмеженням права керування транспортними засобами на 3 роки. Слідство триває, обставини аварії з’ясовуються.

Раніше повідомлялося, на Харківщині сталася смертельна ДТП за участі п’яного водія. Чоловік не лише спричинив аварію, а й залишив пасажирів помирати, не викликавши швидкої.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ДТП аварія Вінницька область Гайсин загиблі постраждалі поліція розслідування
Не викликав швидку та лишив помирати: п'яному водію винесли вирок за смертельну ДТП
08 жовтня 2025, 17:25
За час повномасштабної війни держава витратила 5 млн грн на перегляд порно
08 жовтня 2025, 15:33
Від початку 2025 року ДБР направило до суду 5879 обвинувальних актів щодо правоохоронців та чиновників
08 жовтня 2025, 14:59
Всі новини »
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
ДТЕК стягнув із киянина понад 230 тис. грн, хоча він платив за електрику роками
08 жовтня 2025, 19:48
Росіяни похизувались новим дроном-перехоплювачем, який підозріло схожий на український Sting
08 жовтня 2025, 19:43
Росіяни похизувались новим дроном-перехоплювачем, який підозріло схожий на український Sting
08 жовтня 2025, 19:42
Росіяни похизувались новим дроном-перехоплювачем, який підозріло схожий на український Sting
08 жовтня 2025, 19:42
Росіяни заманюють своїх людей для роботи на окупованих територіях
08 жовтня 2025, 19:33
У Києві вакцинують диких тварин від сказу: у лісах розкладають приманки з препаратом
08 жовтня 2025, 19:32
На Київщині 39-річний чоловік загинув на місці після наїзду на дерево
08 жовтня 2025, 19:25
У Кривому Розі 16-річний хлопець вистрілив собі в голову, граючись з пістолетом
08 жовтня 2025, 19:15
На Львівщині 45-річний військовий прийшов до магазину з гранатою
08 жовтня 2025, 18:52
На Полтавщині аферист вкрав у людей майже 800 тисяч гривень
08 жовтня 2025, 18:45
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Всі публікації »
Сергій Фурса
Тарас Загородній
Вадим Денисенко
Всі блоги »