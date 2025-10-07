Фото: БЭБ

Правоохранители завершили досудебное расследование в отношении организатора и пяти участников преступной группы, наладивших подпольное производство табачных изделий и алкоголя

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Бюро экономической безопасности.

По данным следствия, фигуранты производили контрафактную продукцию на территории области и сбывали ее почтой по всей Украине.

Во время обысков правоохранители изъяли более 53 тысяч сигарет с фильтром, около 15 тысяч пачек табачных изделий, более тонны табака, более 4 тысяч литров спирта и готовых алкогольных напитков, а также оборудования, гильзы и упаковки для продукции.

Обвинительные акты в отношении злоумышленников направлены в суд.

Напомним, ранее в Киевской области разоблачили сеть по нелегальной продаже электронных сигарет и жидкостей для вейпов. Контрафактную продукцию продавали в торговых точках, в частности в Белой Церкви, а также через соцсети с доставкой по всей Украине.