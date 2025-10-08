11:57  08 жовтня
Завод хумусу в Україні призупинив виробництво через атаку РФ
11:12  08 жовтня
За "жарт" із замінуванням суду житель Києва отримав три роки тюрми
08:57  08 жовтня
На Полтавщині в квартирі знайшли мертвою 12-річну дівчинку
08 жовтня 2025, 13:22

На Вінниччині батько чотирьох дітей спробував незаконно перетнути кордон

08 жовтня 2025, 13:22
фото: ДПСУ
У пункті пропуску «Могилів-Подільський» прикордонники виявили 29-річного вінничанина, який вирішив виїхати за кордон, сховавшись під речами

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Днями на виїзд з України прибув мікроавтобус Volkswagen. У салоні перебували жінка та четверо дітей. Серед дитячих речей під подушками ховався ще один пасажир – голова сімейства.

"Маючи всі підстави для законного виїзду за кордон, чоловік натомість не оновив військово-облікові документи й спробував обійти прикордонний контроль", – йдеться у повідомленні

Як наслідок, горе-батьку заборонили виїзд за кордон. Тепер його очікує візит у ТЦК і чималий штраф за спробу незаконного перетину кордону.

Нагадаємо, наприкінці вересня на Вінниччині затримали чоловіка, який намагався переправити за 7000 доларів призовника до Молдови. Тепер переправнику загрожує до 9 років ув’язнення.

03 жовтня 2025
