У Вінниці сталась трагедія. Шукають тіло 15-річної дівчини. Виявилось, що її зґвалтували та вбили

Про це повідомляє поліція Вінницької області, передає RegioNews.

15-річна дівчина та 26-річний чоловік познайомились у соцмережах. Вони домовились про зустріч, і ніхто не знав про їхній зв'язок. 5 жовтня, коли потерпіла повинна була їхати на навчання, вона не з'явилась на заняттях. Зачіпкою під час пошуків став саме зв'язок з цим чоловіком.

Слідство встановило, що 26-річний зловмисник пообіцяв потерпілій завезти на навчання на мотоциклі. Попередньо, він привіз дівчину до закинутого будинку родичів за 25 км від її дому.

"Поліцейським фігурант надав покази, що вступив у статеві стосунки з неповнолітньою та з метою приховати злочин, вбив її, а тіло кинув у криницю й присипав камінням", - кажуть правоохоронці.

Тривають пошуки дівчини. У тому числі тривають роботи з розкопки криниці. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ст. 115 ККУ (Умисне вбивство). Остаточна правова кваліфікація буде визначена після проведення судово-медичної експертизи та усіх необхідних слідчих дій.

