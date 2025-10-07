Фото: БЕБ

Правоохоронці завершили досудове розслідування щодо організатора та п’ятьох учасників злочинної групи, які налагодили підпільне виробництво тютюнових виробів і алкоголю

Про це передає RegioNews із посиланням на Бюро економічної безпеки.

За даними слідства, фігуранти виготовляли контрафактну продукцію на території області та збували її поштою по всій Україні.

Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 53 тисячі цигарок з фільтром, близько 15 тисяч пачок тютюнових виробів, понад тонну тютюну, більше 4 тисяч літрів спирту й готових алкогольних напоїв, а також обладнання, гільзи та пакування для продукції.

Наразі обвинувальні акти стосовно зловмисників скеровані до суду.

Нагадаємо, раніше на Київщині викрили мережу з нелегального продажу електронних сигарет та рідин для вейпів. Контрафактну продукцію збували у торгових точках, зокрема в Білій Церкві, а також через соцмережі з доставкою по всій Україні.