Фото: Національна поліція України

Про це повідомляє поліція Вінницької області, передає RegioNews.

На Вінниччині затримали 34-річного жителя Харківщини, який намагався незаконно переправити чоловіка призовного віку до Молдови. Чоловік виступав посередником і за обумовлену винагороду мав організувати зустріч та безперешкодний трансфер за кордон поза пунктами пропуску. Свої послуги він оцінив у 7 тисяч доларів.

За даними поліції, канал переправлення працював через месенджер Telegram. Потенційного "клієнта" адміністратор мав зустріти у Вінниці та забезпечити його переміщення до Молдови без офіційного контролю. Наразі чоловікові загрожує до 9 років ув’язнення.

Спробу незаконного переправлення правоохоронці припинили 25 вересня. До операції залучили працівників відділу поліції №1 Вінницького районного управління, управління міграційної поліції, прикордонників та роту поліції особливого призначення.

Наразі триває досудове розслідування, правоохоронці перевіряють можливі зв’язки затриманого з іншими каналами нелегальної міграції, щоб встановити масштаб діяльності та потенційних спільників.

Раніше повідомлялося, на Дніпропетровщині чоловік намагався виїхати за кордон, видаючи себе за багатодітного батька. Прикордонники з’ясували, що частина документів на дітей була підробленою.