16:42  24 вересня
Переплутав авто з військовим: у Києві чоловік підпалив чужий пікап
11:55  24 вересня
На Прикарпатті автобус влетів в житловий будинок
09:38  24 вересня
На Чернігівщині виявили мертвою 13-річну дівчинку
UA | RU
UA | RU
24 вересня 2025, 19:08

На Вінниччині повідомили про підозру мешканці Херсонщини за колабораційну діяльність

24 вересня 2025, 19:08
Читайте также на русском языке
Фото: Прокуратура України
Читайте также
на русском языке

СБУ та прокуратура розслідують колабораційну діяльність мешканки Херсонщини, яка сприяла окупантам під час війни

Про це повідомляє Вінницька обласна прокуратура, передає RegioNews.

Вінницька обласна прокуратура повідомила про підозру мешканці Херсонської області у колабораційній діяльності. Жінці загрожує до п’яти років ув’язнення за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України.

За даними слідства, підозрювана під час окупації села Нова Кам’янка Бериславського району з березня до жовтня 2022 року добровільно сприяла російським військовим. Вона організовувала розселення солдатів, шукала для них будинки та навіть вимагала у місцевих жителів ключі від помешкань. Окрім цього, жінка постачала продукти харчування на військову базу РФ, що діяла у селі.

Слідство встановило, що за такі дії окупаційна влада надала їй протекцію та привілеї, недоступні іншим мешканцям регіону. Після звільнення Херсонщини підозрювана виїхала на територію Дніпропетровської області.

Після документування злочинних дій її розшукали, затримали та повідомили про підозру. Зараз жінка перебуває під вартою, а досудове розслідування веде слідчий відділ Управління СБУ у Вінницькій області.

Раніше повідомлялося, одного з найцінніших агентів ФСБ у лавах українських Повітряних Сил засудили до 15 років за держзраду. Його викриття стало результатом масштабної спецоперації на Львівщині.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
СБУ окупація окупанти зрада Херсонська область колаборант агент рф
Російський "кріт" у лавах Повітряних Сил отримав 15 років за держзраду
24 вересня 2025, 18:45
Росіяни вбили сім'ю на Донеччині та утримують дитину як живий щит
24 вересня 2025, 13:14
Дрон і міна: на Херсонщині подружжя дістало поранення двічі за ранок
24 вересня 2025, 12:49
Всі новини »
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
На Харківщині будують нове укриття для ліцею на 1,5 тисячі дітей
24 вересня 2025, 20:15
Сильний удар в груди: у Дніпрі жінка напала на молодого хлопця з ножем
24 вересня 2025, 19:57
Підробили документи і не повернули кредит: у Києві двом бізнесменам світить в'язниця
24 вересня 2025, 19:54
У Тернополі через зламаний бачок чоловік "злив" у каналізацію понад 173 тисячі гривень
24 вересня 2025, 19:40
На Донеччині чоловік "злив" координати військових, бо ті "зайняли його підвал"
24 вересня 2025, 19:35
Масштабна фішингова атака: шахраї надіслали тисячам українців СМС від імені "Нової пошти"
24 вересня 2025, 19:22
Жінки, студенти та курсанти: як цивільні готуються захищати себе та рідних у Запоріжжі
24 вересня 2025, 19:20
На Житомирщині з'явився пам'ятник Кузьмі Скрябіну
24 вересня 2025, 18:57
Лубінець звернувся до міжнародних організацій через розстріл цивільних на Донеччині
24 вересня 2025, 18:53
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Геннадій Друзенко
Вадим Денисенко
Всі блоги »