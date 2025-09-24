Фото: Прокуратура України

СБУ та прокуратура розслідують колабораційну діяльність мешканки Херсонщини, яка сприяла окупантам під час війни

Про це повідомляє Вінницька обласна прокуратура, передає RegioNews.

Вінницька обласна прокуратура повідомила про підозру мешканці Херсонської області у колабораційній діяльності. Жінці загрожує до п’яти років ув’язнення за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України.

За даними слідства, підозрювана під час окупації села Нова Кам’янка Бериславського району з березня до жовтня 2022 року добровільно сприяла російським військовим. Вона організовувала розселення солдатів, шукала для них будинки та навіть вимагала у місцевих жителів ключі від помешкань. Окрім цього, жінка постачала продукти харчування на військову базу РФ, що діяла у селі.

Слідство встановило, що за такі дії окупаційна влада надала їй протекцію та привілеї, недоступні іншим мешканцям регіону. Після звільнення Херсонщини підозрювана виїхала на територію Дніпропетровської області.

Після документування злочинних дій її розшукали, затримали та повідомили про підозру. Зараз жінка перебуває під вартою, а досудове розслідування веде слідчий відділ Управління СБУ у Вінницькій області.

