Вінниччина без світла: внаслідок обстрілів знеструмлено 29 населених пунктів

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Цієї ночі російські війська завдали удару по об'єктах енергетичної інфраструктури Вінницької області. Внаслідок влучань без електропостачання залишились близько 60 тисяч споживачів у 29 населених пунктах

Про це повідомила заступниця начальника Вінницької ОВА Наталія Заболотна, передає RegioNews.

За її словами, також зафіксовано пошкодження житлових будинків.

Наразі на місцях працюють всі відповідні служби, проводяться аварійно-відновлювальні роботи. Інформації про постраждалих поки немає.

Нагадаємо, напередодні внаслідок ворожої атаки безпілотників у Новгород-Сіверському районі Чернігівської області 51 населений пункт залишився без електропостачання.

Як відомо в ніч на 27 серпня російські війська здійснили масовану атаку дронами по цивільній інфраструктурі України. Під ударами опинилися об'єкти енергетики та газотранспортної системи у шести областях – на Сумщині, Полтавщині, Донеччині, Чернігівщині, Харківщині та Запоріжжі.